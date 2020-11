Europa je nedavno prestigla Kinu u prodaji električnih automobila, no, problem europskih proizvođača automobila, jedne od najvažnijih gospodarskih djelatnosti Europske unije, je što je skoro potpuno ovisna o uvozu pogonskih baterija koje su ujedno i najvrjedniji dio električnih vozila. Baterije čine oko 30 posto ukupne cijene automobila. Najveći dobavljači europskih proizvođača automobila su južnokorejski LG Chem, Samsung i SK Innovation, kineski Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) te japanski Panasonic. Ti proizvođači baterija za električna vozila dominiraju na globalnom tržištu. U Europi postoje samo, za globalne uvjete, manje tvornice u Poljskoj i Mađarskoj, a s obzirom za sve veće potrebe europskih proizvođača automobila to je vrlo mali dio potrebnih baterija „u svom dvorištu“.

U Europi će udio elektrificiranih (priključnih hibrida i potpuno električnih) vozila premašiti 30 posto do 2030. godine, u odnosu na sadašnji oko 10 posto. Očekuje se da će Europi do kraja 2022. godine trebati 120 gWh novih baterija za elektrificikaciju automobila (baterijska i hibridna) putnička vozila, a do kraja 2030. godine čak 400 do 500 gWh godišnje proizvodnje baterija za automobile.

Usto litij-ionske baterije imaju i širu primjenu pa će Europi do 2032. godine trebati najmanje 25 gWh nove proizvodnje.

Battery Alliance

2017. godine Europska komisija osnovala je europsku industrijsko udruženje za proizvodnju baterija (Battery Alliance) koja je stvorena za promicanje proizvodnje baterijai identificiranje perspektivnih projekata za financiranje.

Europska investicijska banka (EIB) nedavno je objavila kako će u ovoj godini financirati projekte proizvodnje baterija u vrijednosti milijardu eura. To je više od takvih financiranja u deset prethodnih godina.

2019. godine Europska komisija je utvrdila financijski mehanizam nazvan IPCEI (financiranje strateških projekta od zajedničkog europskog interesa) kojim odobrava ukupno 3,2 milijarde eura državne potpore u sedam zemalja (Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska i Švedska) za istraživačke projekte i proizvodnju na osnovu njih. Planirano je da tih 3,2 milijarde eura privuče dodatnih 5 milijardi eura privatnog ulaganja.

Direktor industrijskog programa saveza baterija Thore Sekkenes potvrdio je u rujnu da je Europa globalni predvodnik u ulaganje u proizvodnju baterija, čak i ispred Kine. Ukupno financiranje sada iznosi 100 milijardi eura, 30 puta više nego 2017. godine, naveo je Thore Sekkenes.

Pri tome je naglasio kako će se Battery Alliance strogo pridržavati europskog lanca vrijednosti za baterija, od nabave, obrade materijala pa do recikliranja. Procjenjena ukupna vrijednost te industrije mogla bi doseći 250 milijardi eura i osigurati 4 milijuna radnih mjesta.

Najveće globalne investicije

Glavni europski proizvođači automobila pripremaju se za snažni razvoj svoje proizvodnje baterija za električna vozila a u suradnji s partnerima poput Northvolta iz Švedske i Total iz Francuske. Ta takav plani imaju snažnu financijsku potporu Europske unije i nacionalnih vlada. Projektu se pridružuju i startup tvrtke poput britanskog Britishvolta i francuskog Verkora kojima je važna financijska potpora EU te suradnja s europskim proizvođačima automobila.

Uz ekonomsko značenje proizvodnje baterija za europska vozila na svom području postoje i strateška opredjeljenja kao što su održiva energija i korištenje tzv. etičkih sirovina kako bi europska automobilska industrija ostala u okviru klimatskih ciljeva i opredjeljenja za ljudska prava. Od posebnog je značenja za europsku automobilsku industriju i tehnološka kontrola pogonskog sklopa automobila a usto i diversifikacija opskrbe.

Jedna od stavki koja je bitna europskim proizvođačima automobila je skup prijevoz baterija iz udaljenih dijelova svijeta te potencijalne opasnosti kako u opskrbnim lancima tako i u ekologiji zbog materijala u njihovom sastavu.

Posljednjih godina neki proizvođači automobila suočili su se s nedostatkom ćelija baterija što je dovelo do zaustavljanja ili usporavanja montaže.

Najveći europski proizvođač automobila, Volkswagen Group, koja je na razvoj električnih vozila svih svojih marki utrošila desetaka milijardi eura priprema izgradnju tvornice baterija u Salzgitteru u Njemačkoj, u zajedničkom ulaganju s Northvoltom. Tvornica će imati početni kapacitet od 16 gWh kada počne raditi krajem 2023. ili početkom 2024. godine. No, to će biti samo manji dio potreba VW Grupe za baterijama. VW predviđa kako će mu 2025, godine trebati do 150 gWh baterija.

Izvršni direktor PSA Grupe Carlos Tavares proizvodnju baterijskih ćelija vidi kao dio sveukupnih napora da se stvori okomiti lanac opskrbe električnom energijom, od ćelija do mjenjača i električnih motora do pripadajućih dijelova poput pretvarača. Smanjit će troškove izgradnje električnih vozila kod europskih proizvođača za oko 10 posto, procjenjuje Tavares, pomažući u smanjivanju razlike u dobiti između automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem i električnih vozila.

PSA nabavlja stanice iz azijskih tvornica CATL-a, ali to će se promijeniti počevši od 2023. godine, kada zajedničko ulaganje s francuskim energetskim gigantom Total pod nazivom Automotive Cells Company dolazi na mrežu s dvije tvornice baterija u Europi, jednom u Francuskoj (vjerojatno u istočnom dijelu zemlja u kojoj su koncentrirane tvornice PSA) i jedna u Njemačkoj koja bi opsluživala Opel.

Carlos Tavares ističe kako je europskih proizvođačima automobila neprihvatljivo da veliki dio njihove vrijednosti odlazi u Kinu dodavši kako PSA ulaže milijardu eura u projekt s Totalovom tvrtkom Saft za proizvodnju baterija ne samo za marke PSA, već i za Stellantis, novu tvrtku koja će biti osnovana ako PSA i Fiat Chrysler Automobiles dovrše spajanje.

Renault Group, koja baterije isporučuje od tvrtke LG Chem, navijestila je da se namjerava pridružiti projektu PSA-Saft, koji je dobio potporu vlada Francuske i Njemačke, kao i EU.

Glavni tehnički direktor Volva Henrik Green za Automotive News Europe je ustvrdio kako je strategija švedskog proizvođača vozila imati lokalnu opskrbu baterijama u Americi, Europi i Kini.

Za razliku od većine velikih europskih proizvđača automobila Daimler, kako je rekao njihov izvršni direktor Ola Källenius, nije opredjeljen za ulaganje u tvornice baterija jer su to skupe investicije. Opredijelili su se za preuzimanje dioničkog udjela u kineskom proizvođaču baterija Farasis Energy čime su, prema službenoj izjavi, osigurali pouzdanu opskrbu baterija za Mercedes-Benzovu strategiju elektrifikacije. Naime, Farasis Energy će u Bitterfeld-Wolfenu u Njemačkoj izgraditi tvornicu baterija u koju će zaposliti 2.000 radnika, a ta tvornica neće biti jedini dobavljač Mercedesa.

Najveći azijski proizvođači

– CATL: Tvornica snage 32 gWh u Erfurtu u Njemačkoj, s klijentima, uključujući BMW i Volvo, trebala bi se otvoriti 2022. godine

– LG Chem: Tvornica od 10 gWh, koja se planira proširiti na 65 gWh, u Wroclawu u Poljskoj , nudi baterije za Audi, Daimler, Jaguar, Volvo i VW

– SK Innovation: Tvornica od 7,5 gWh, koja planira doseći 17,3 gWh do 2022. godine, u mjestu Kamarom u Mađarskoj , pruža baterije VW-u

– Samsung SDI: Tvornica od 3 gWh u Goedu u Mađarskoj opskrbljivat će baterije BMW-u i VW-u počev od 2021. godine

Europske velike investicije

– Northvolt: Tvornica od 16 gWh, s planom proširenja na 32 gWh, u Skelleftei u Švedskoj, s kupcima, uključujući BMW, VW, Scania, trebala bi se otvoriti 2021. godine

– VW Group / Northvolt : Tvornica od 16 gWh u Salzgitteru u Njemačkoj otvara se početkom 2024. godine

– PSA / Total-Saft : Dvije tvornice od 24 gWh, jedna u Francuskoj i jedna u Njemačkoj , planiraju se otvoriti 2023. godine

– Verkor: Tvornica od 16 gWh u Francuskoj , ako francuski startup može osigurati financiranje

Britishvolt: Tvornica od 30 gWh u St. Athan-u, Wales , trebala bi se otvoriti 2023. godine i mogla bi opskrbljivati ​​baterije Jaguaru Land Roveru i Aston Martinu

Najveći nedavni krediti EIB-a za proizvodnju baterija:

– 480 milijuna eura u ožujku za LG Chem i njegovu poljsku podružnicu za izgradnju kapaciteta 35 gWh, pokrivajući trećinu ukupnih troškova projekta

– 125 milijuna eura u lipnju Umicoreu za izgradnju tvornice katodnog materijala u Poljskoj

– 350 milijuna eura u srpnju Northvoltu za njegovu tvornicu u Skelleftei na sjeveroistoku Švedske (Prije toga, Northvolt je dobio 52 milijuna eura zajma za izgradnju testnog centra izvan Stockholma)

izvor: LMC Automotive, Automotive News Europe

