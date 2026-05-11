Tesla vjeruje u brzo odobrenje za FSD. Regulatori ne dijele taj optimizam.

Teslin glavni izvršni direktor Elon Musk uvjeren je kako će Europska unija uskoro dati zeleno svjetlo za sustav potpuno autonomne vožnje (FSD) te tvrtke. Europski regulatori ne dijele njegov optimizam, iako je nizozemski RDW dao odobrenje i zatražit će ga na razini Europske unije.



Tesla naplaćuje mjesečnu pretplatu za FSD, koji se može samostalno voziti pod određenim okolnostima, ali zahtijeva punu pozornost vozača u svakom trenutku.



Regulatori u Nizozemskoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj i Norveškoj - koji bi mogli biti ključni za odobrenje - zabrinuti su zbog sklonosti ubrzavanju, vožnje na zaleđenim cestama i sposobnosti vozača za zaobilaženje značajke dizajnirane za sprječavanje korištenja mobitela. Također su frustrirani Teslinom strategijom javnog poticanja vlasnika vozila na pritisak na regulatore kako bi odobrili FSD.



Pojedini regulatori su pohvalili ponašanje Teslinih vozila u složenom prometu, a neki nemaju ništa protiv automatizirane vožnje, sve dok se pridržava propisa. Za odobrenje je potrebno prikupiti glasove predstavnika 55 posto država članica Unije i 65 posto njenog stanovništva. Odbor koji o tome odlučuje trebao bi se ponovno okupiti u srpnju i listopadu.



Pojedini analitičari s Wall Streeta predviđaju široko rasprostranjeno uvođenje FSD-a diljem Europe u roku od nekoliko mjeseci. Tesla ga očekuje u drugom ili trećem tromjesečju ove godine. Odobrenje FSD-a u Europi ključno za povećanje Tesline prodaje u Europi, koja je pala za 27 posto u 2025. godini uslijed prosvjeda zbog Muskovih političkih aktivnosti.

