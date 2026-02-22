Poljaci ne puštaju kineske automobile u vojarne

Poljsko Ministarstvo obrane zabranilo je kineskim automobilima - i svim ostalima koji uključuju tehnologiju za snimanje položaja, slika ili zvuka - ulazak u zaštićene vojne objekte. Dužnosnicima je također zabranjeno povezivanje njihovih poslovnih telefona s infotainment sustavima u automobilima proizvedenim u Kini.



Odluka je donesena nakon analize rizika potencijala mnogih naprava ugrađenih u moderne automobile koje omogućuju "nekontrolirano prikupljanje i korištenje podataka". Zabrana nije trajna. Ministarstvo je pozvalo na razvoj postupka provjere kako bi se proizvođačima automobila omogućilo prolazak kroz sigurnosnu procjenu koja će, ako bude uspješna, značiti kako njihova vozila mogu ući u zaštićene objekte. Izuzeća su također dostupna za inspekcije koje provode državne i lokalne vlasti te tijekom spašavanja.



Ovu zabranu moglo bi biti teško provesti jer europski proizvođači automobila poput Volva i Polestara proizvode neke od svojih modela u Kini. Poljska tvrdi kako je zabrana u skladu sa standardima koje poštuju članice NATO-a i druge države. SAD je zabranio korištenje softvera iz Kine i Rusije u povezanim automobilima.