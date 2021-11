Nova studija iz Juniper Research procjenjuje da će globalni volumen transakcija plaćanja u vozilu premašiti 4,7 milijardi američkih dolara do 2026. godine, za razliku od samo 87 milijuna u 2021. godini. Plaćanja u vozilima odnose se na plaćanja preko informatičkih sustava vozila bez potrebe za korištenjem pametnog telefona za obradu transakcije.

Rast od preko 5.300% u sljedećih 5 godina bit će potaknut povećanjem industrijske suradnje i inicijativama proizvođača vozila, čiji je cilj smanjenje visoke razine fragmentacije između različitih informatičkih sustava u vozilima. Dobavljači plaćanja morat će brzo razviti nove mogućnosti kako bi iskoristili priliku na rastućem tržištu, navodi se u istraživanju te dodaje kako će kao rezultat toga uslijediti više akvizicija i partnerstava na tržištu.

Istraživanje In-vehicle Payments: Opportunities, Challenges & Market Forecasts 2021-2026 procjenjuje da će Sjeverna Amerika imati najveći udio plaćanja u vozilu u transakcijama po ukupnom iznosu; što čini 42% svih transakcija na globalnoj razini do 2026.godine. Suradnja između sudionika u industriji u Sjevernoj Americi bit će korisna u prevladavanju fragmentacije i poticanju korisnika kroz programe nagrađivanja i lojalnosti tijekom sljedećih 5 godina.

Istraživanje je pokazalo da će punjenje vozila gorivom i ,naravno punjenje baterija električnih vozila biti najčešći vrsta plaćanja direktno iz vozila u sljedećih 5 godina; što će činiti oko 48% ukupnih platnih transakcija u vozilu po ukupnom iznosu. Taj se rast smatra prirodnom evaluacijom plaćanja goriva, koje je evoluiralo od gotovine do plaćanja karticama, zatim do plaćanja pametnim telefonima, a sada i do plaćanja u vozilu.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Podijeli: