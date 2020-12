Australijska Vlada je u utorak finalizirala prijedlog zakona prema kojemu će digitalne platforme, prije svega Facebook i Alphabetov Google, medijima plaćati vijesti koje od njih preuzimaju. Iz toga će kako su objavili mediji u Australiji biti izuzeto objavljivanje vijesti na Facebookovom Instagramu i Googleovom YouTubeu. Zakon se opravdava zaštitom neovisnog novinarstva.

Prema statistici, dnevno oko 17 milijuna Australaca provodi oko pola sata na Facebooku dok je 98 posto internetskog pretraživanja preko Googleove tražilice.

Još u travnju Vlada u Canberri objavila je planove prema kojima internetske platforme koje preuzimaju vijesti trebaju dijeliti prihode od oglašavanja s novinskim izdavačima. Google i Facebook negodovali su zbog takvih planova. Iz Facebooka su najavljivali kako će blokirati vijesti na svojoj društvenoj mreži ukoliko Australija donese za njih nepovoljan zakon a iz Googlea su najavljivali čak i povlačenje s tržišta.

Prema prijedlogu zakona koji će u australskom parlamentu biti predstavljen u srijedu 9. prosinca internetske platforme s izdavačima trebaju dogovoriti omjere podjele prihoda od oglašavanja (vlasnici vijesti postavili su svoj udio na 20 posto prihoda od oglašavanja) a u slučaju neuspjelih dogovora Vlada će imenovati arbitra u sporu. Facebook i Google trebaju postići dogovor o podjeli prihoda od oglašavanja prije svega s nacionalnom televizijom Australian Broadcasting Corp i javnom televizijom SBS, te s najvećim novinskim izdavačima News Corp i Nine Entertainment Co Holdings Ltd.

Direktor Facebooka za Australiju Will Eastton rekao je kako će se Facebook uključiti u parlamentarni proces o novom zakonu.

Odluka australske vlade o naknadi novinskim izdavačima od oglašivačkih prihoda internetskih platformi dio je globalnog definiranja pravila za digitalno gospodarstvo. U takvim nastojanjima u prvom su planu nastojanje dogovora o digitalnom porezu kroz Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD), definiranja pravila o podacima kao ključnom izvoru digitalnih rješenja (kao što su algoriti umjetne inteligencije) te definiranja antitrustovskih pravila zbog snažnog razvoja tzv. digitalnih divova.

Iz Europske unije najavili su objavljivanje seta regulatornih propisa o digitalnom gospodarstvu za 15. prosinca. Tog dana bi Europska komisija trebala predstaviti Zakon o digitalnim uslugama(Digital Services Act DSA) i Zakon o digitalnom tržištu (Digital Markets Act DMA. Predstavljanje tih zakona bilo je najavljeno za 2. prosinca pa odgođeno za 9. prosinca da bi treći datum predstavljanja bio 15. prosinca.

DSA će uvesti nova pravila u područjima od moderiranja sadržaja do internetskog oglašavanja i transparentnosti algoritama, dok će DMA uvesti popis ex-ante zabranjenih postupaka digitalnih vratara, kao i alat za istraživanje tržišta. Jedna od ključnih postavki tih zakona bit će uloga tzv. digitalnih vratara (gatekeeper).

