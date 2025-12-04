Prvi put ikad: Svih osam pristaništa na ISS-u je zauzeto

Međunarodna svemirska postaja (ISS) kruži oko Zemlje već četvrt stoljeća. No, tek je ovog tjedna svih osam njezinih priključnih luka bilo istovremeno popunjeno.



Svemirske letjelice trenutno privezane uz orbitalnu ispostavu su: dva SpaceX Dragona, Cygnus XL, JAXA-in HTV-X1, dvije ruske svemirske letjelice s posadom Sojuz i dva ruska teretna broda Progress.



Rekordni trenutak dogodio se u ponedjeljak ponovnom instalacijom teretne svemirske letjelice Cygnus XL tvrtke Northrop Grumman na luku modula Unity okrenutu prema Zemlji.



Cygnus XL stigao je na postaju u rujnu, ali se prošli mjesec nakratko odvojio kako bi napravio mjesta za dolazak ruske svemirske letjelice Sojuz s jednim NASA-inim astronautom i dva kozmonauta Roscosmosa.



'Kretanje Cygnusa XL koordinirali su NASA, Northrop Grumman i Roscosmos kako bi se osiguralo odgovarajuće odobrenje za dolazak svemirske letjelice Sojuz MS-28 s posadom 27. studenog', objavila je NASA.



Cygnus će ostati na ISS-u barem do ožujka 2026. kada će napustiti svemir i izgorjeti u Zemljinoj atmosferi, odlažući nešto manje od pet tona smeća i nepotrebnog tereta.



Punjenje svih pristaništa po prvi put označava evoluciju objekta u užurbano međunarodno središte za operacije u niskoj Zemljinoj orbiti i signalizira snažnu potražnju za budućom orbitalnom infrastrukturom. Očekuje se kako će ISS završiti s radom oko 2030. zbog visokih troškova održavanja.



Brojne tvrtke sa sjedištem u SAD-u već rade na komercijalnim dizajnima za zamjenu ISS-a, dok Rusija planira rasporediti vlastiti nastanjivi satelit u nadolazećim godinama. Kina već ima svemirsku postaju koja radi u niskoj Zemljinoj orbiti.