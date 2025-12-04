Prvi put ikad: Svih osam pristaništa na ISS-u je zauzeto

Popunjavanje kapaciteta označava evoluciju u užurbano međunarodno središte za operacije u niskoj Zemljinoj orbiti i signalizira snažnu potražnju za budućom orbitalnom infrastrukturom

Mreža četvrtak, 4. prosinca 2025. u 05:15
📷 Norbert Kowalczyk (Unsplash)
Norbert Kowalczyk (Unsplash)

Međunarodna svemirska postaja (ISS) kruži oko Zemlje već četvrt stoljeća. No, tek je ovog tjedna svih osam njezinih priključnih luka bilo istovremeno popunjeno.

Svemirske letjelice trenutno privezane uz orbitalnu ispostavu su: dva SpaceX Dragona, Cygnus XL, JAXA-in HTV-X1, dvije ruske svemirske letjelice s posadom Sojuz i dva ruska teretna broda Progress.

Rekordni trenutak dogodio se u ponedjeljak ponovnom instalacijom teretne svemirske letjelice Cygnus XL tvrtke Northrop Grumman na luku modula Unity okrenutu prema Zemlji.

Cygnus XL stigao je na postaju u rujnu, ali se prošli mjesec nakratko odvojio kako bi napravio mjesta za dolazak ruske svemirske letjelice Sojuz s jednim NASA-inim astronautom i dva kozmonauta Roscosmosa.

'Kretanje Cygnusa XL koordinirali su NASA, Northrop Grumman i Roscosmos kako bi se osiguralo odgovarajuće odobrenje za dolazak svemirske letjelice Sojuz MS-28 s posadom 27. studenog', objavila je NASA.

Cygnus će ostati na ISS-u barem do ožujka 2026. kada će napustiti svemir i izgorjeti u Zemljinoj atmosferi, odlažući nešto manje od pet tona smeća i nepotrebnog tereta.

Punjenje svih pristaništa po prvi put označava evoluciju objekta u užurbano međunarodno središte za operacije u niskoj Zemljinoj orbiti i signalizira snažnu potražnju za budućom orbitalnom infrastrukturom. Očekuje se kako će ISS završiti s radom oko 2030. zbog visokih troškova održavanja.

Brojne tvrtke sa sjedištem u SAD-u već rade na komercijalnim dizajnima za zamjenu ISS-a, dok Rusija planira rasporediti vlastiti nastanjivi satelit u nadolazećim godinama. Kina već ima svemirsku postaju koja radi u niskoj Zemljinoj orbiti.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi