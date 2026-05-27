Najudaljenija svemirska letjelica gotovo svjetlosni dan od Zemlje

Sonda Voyager 1, lansirana u rujnu 1977. godine, sada je udaljena otprilike 25 milijardi kilometara od Zemlje te se od Sunca udaljava brzinom od oko 61.000 kilometara na sat

U studenom ove godine Voyager 1 trebao bi postati prvi objekt koji je izradila ljudska ruka i koji će dosegnuti udaljenost od jednog svjetlosnog dana od Zemlje — udaljenost pri kojoj je signalu potrebno punih 24 sata u jednom smjeru da bi stigao do odredišta.

U studenom 2023. godine Voyager 1 prestao je slati koherentne znanstvene i inženjerske podatke, a tim znanstvenika koji radi na projektu proveo je pet mjeseci pokušavajući otkriti što je pošlo po zlu i kako problem otkloniti. Kako je Jet Propulsion Laboratory izvijestio u travnju 2024. godine, problem je bio povezan s neispravnim memorijskim čipom na jednom od triju računala u svemirskoj letjelici. Čip nije bilo moguće popraviti pa je rješenje bilo podijeliti pogođeni softver na manje dijelove i pohraniti ih u različite dijelove memorije računala.

Zakrpa je stigla do svemirske letjelice 18. travnja 2024. godine. Tim je odgovor primio 20. travnja, dva dana kasnije, a modifikacija je radila prema očekivanjima.

udaljenost svemirskih letjelica od Zemlje

Prekretnica u studenom 2026. godine uglavnom je simbolične prirode. Nakon što povratno putovanje komunikacije između Voyagera 1 i Zemlje premaši 48 sati, svaki ciklus slanja naredbe i primanja odgovora mjerit će se u danima, a ne u satima. Brzina prijenosa podataka već je vrlo spora: Suzanne Dodd, voditeljica projekta Voyager u NASAinu Laboratoriju za mlazni pogon, izjavila je za CNN da sonde šalju natrag oko 160 bitova u sekundi.

Prema nedavnom ažuriranju statusa instrumenata NASA-e, Voyager 1 još uvijek ima dva aktivna znanstvena instrumenta: magnetometar i podsustav za plazmatske valove.