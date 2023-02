Ove je godine 10. obljetnica Google Glassa koji je započeo eru komercijalnih slušalica za proširenu stvarnost (augmented reality, AR). U tih 10 godina vidjeli smo dvije generacije AR slušalica, ali usvajanje je zaostajalo za očekivanjima, navodi IoT Analytics u svojem novom istraživanju Enterprise Augmented/Mixed Reality Market Report 2022–2027.

Prva generacija AR uređaja: 2013.-2018.

Iako se reklamirala kao komercijalno spremna, prvu generaciju AR uređaja često se doživljavalo kao prototipove i dolazili su s ograničenjima performansi (npr. bili su teški i nezgrapni zbog veličine procesora i baterija potrebnih za pokretanje AR softvera). Ta generacija uključivala je Google Glass Explorer i pametnu kacigu Daqri (koja se reklamira kao “najnapredniji paket senzora na svijetu”). U 2016. godini Microsoft je ušao na AR tržište s HoloLens 1 (koji se reklamirao kao “prvo potpuno nevezano holografsko računalo na svijetu”) i ambicijom da postane tržišni lider u svijetu.

Druga generacija AR uređaja: 2019. –

Do 2019. godine neke su se tehnologije razvile do stupnja da su se proizvođači osjećali spremnima lansirati drugu generaciju AR uređaja, s ciljem rješavanja slabosti prve generacije i postizanja šireg usvajanja. U 2019. godini Lenovo je lansiralo svoje prve AR naočale, Think Reality A6. Uređaj se pokazao značajno lakšim od HoloLens 1, s 380 g za Think Reality A6 naspram 579 g za HoloLens 1. Lenovo je također opremio svoj uređaj s Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR , procesor posvećen AR upotrebi. Osim toga, kineska tvrtka je uključila novu tehnologiju valovoda koju je razvila izraelska tvrtka Lumus. U 2019. godini, Microsoft je slijedio najavu drugu generaciju svog HoloLensa, koji također koristi Qualcomm (Snapdragon 850) i čini uređaj manjim uz manju potrošnju energije. Iste godine Google je lansirao drugu verziju svojih Google naočala.

AR i metaverzum

AR nije jednak metaverzumu, ali je jedna od ključnih tehnologija koja pojedincima i tvrtkama omogućuje da dožive metaverzum. Za razliku od naslijeđenih uređaja, AR omogućuje jedinstveno iskustvo metaverzuma jer spaja stvarna i virtualna okruženja u ljudskom vidnom polju, dopuštajući interakcije u stvarnom vremenu i pružajući 3D vizualizacije objekata. Na taj je način AR tehnologija osnova za iskustvo metaverzuma.

Metaverzum se općenito smatra integriranom mrežom (3D) virtualnih zajedničkih svjetova stvorenih konvergencijom različitih tehnologija kao što su digitalni blizanci, IoT, računalstvo u oblaku, 5G, umjetna inteligencija, virtualna stvarnost (virtual reality, VR) i AR.

Kompanije imaju malo različita tumačenja o tome što je metaverzum i, posljedično, koriste različite izraze za označavanje ovih virtualnih zajedničkih svjetova (npr. Magic Leap to naziva Magicverse, dok NVIDIA koristi izraz Omniverse).

Industrijski metaverzum

Nekoliko je tvrtki nedavno najavilo svoje strategije industrijskog metaverzuma (različitog od potrošačkog metaverzuma).

Nvidia, Siemens i Microsoft neke su od najotvorenijih kompanija koje koriste taj izraz u svojoj službenoj komunikaciji (npr. u siječnju 2022. godine, Siemens i NVIDIA najavili su da će surađivati ​​i povezivati ​​svoje odgovarajuće metaverse proizvode [Siemens Xcelerator i NVIDIA Omniverse] kako bi omogućili industrijski metaverse).

