Dokument kojim je osnovan Apple bit će ponuđen na aukciji

Što mislite, koliko vrijedi osnivački dokument tvrtke Apple? Mogli bismo doznati uskoro jer ide na dražbu

Miroslav Wranka subota, 29. studenog 2025. u 10:00
📷 Charles Rabada (Unsplash)
Charles Rabada (Unsplash)

Pisani sporazum kojim je službeno osnovana tvrtka Apple Computer Company 1976. godine navodno će biti stavljen na aukciju 23. siječnja iduće godine, gdje bi mogao postići cijenu do četiri milijuna američkih dolara.

Britanska aukcijska kuća Christie's predstavit će dokument s tri stranice na aukciji tijekom dražbe "We the People: America at 250". Sadrži potpise Stevea Jobsa, Stevea Wozniaka i Rona Waynea, kao i njihove udjele u tvrtki.

Iako je nesumnjivo predmet od povijesnog značaja, sporazum za koji će se ljudi nadmetati na kraju je bio kratkog vijeka. Do trenutka kada je Apple Computer Company postala Apple Computer, Inc manje od godinu dana kasnije, Wayne je već prodao svoj 10-postotni udio ostalim suosnivačima za 1500 USD.

Zapravo, napustio je tvrtku manje od dva tjedna nakon njezina osnivanja. U razgovoru za BBC 2016. godine tvrdio je kako ne žali zbog te odluke, usprkos tome što bi 10-postotni udio u Appleu u to vrijeme vrijedio oko 60 milijardi USD (a sad vjerojatno i više). Wayne je na kraju prodao svoju kopiju tog originalnog ugovora za 500 USD, zbog čega ipak žali.

