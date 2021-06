Zvonko Pavić

Najvažniji razlog za razvoj emocionalno inteligentnih tehnologija je to što će nam one pomoći u poboljšanju općeg psihičkog stanja populacije i u daljem razvoju ljudske emocionalne inteligencije Razgovarao: Zvonko Pavić Jedna od glavnih govornica na ovogodišnjem LEAP Summitu je i Pamela Pavliscak, dizajnerica čiji rad se fokusira na to kako tehnologije utječu na naše osjećaje […]