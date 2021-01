Više od 30 država stvorilo je nacionalne strategije umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) kako bi poboljšali globalne izglede svoje ekonomske konkurentnosti, navodi se u najnovijem izvješću dopunjenom ove godine Centra za inovacije podataka (Center for data inovation) Tko pobjeđuje u AI utrci: Kina, EU ili Sjedinjene Države? (Who is winning the AI race: China, The EU, or The United States? 2021 updated)

Nova metodologija

Izvješće ispituje napredak koji su Kina, Europska unija i Sjedinjene Američke Države postigle u umjetnoj inteligenciji u odnosu jedni na druge u posljednjih nekoliko godina i pruža ažuriranje izvješća objavljenog na njihovoj usporednoj ljestvici od 2019. godine. Navodi se kako Sjedinjene Države još uvijek imaju značajna ukupna prednost, ali da je Kina nastavila smanjivati ​​jaz u nekim važnim područjima. Usto, EU nastavlja zaostajati. Bitne značajne promjene politike kako u EU-u tako i u Sjedinjenim Državama (posebice EU mijenjajući svoj regulatorni sustav kako bi bio prilagođeniji inovacijama, te Sjedinjene Države koje razvijaju i financiraju proaktivniju nacionalnu strategiju umjetne inteligencije) ukazuju kako će EU ostati u zaostatku iza SAD-a i Kine te da će Kina na kraju smanjiti zaostatak sa Sjedinjenim Državama.

U 2019. godini Centar za inovacije podataka analizirao je AI sposobnosti Kine, Europske unije i Sjedinjenih Država koristeći 30 mjernih podataka u 6 kategorija: talent, istraživanje, razvoj, hardver, usvajanje i podaci. Zaključili su da su Sjedinjene Države predvodile u četiri kategorije (talenti, istraživanje, razvoj i hardver), a Kina u dvije (usvajanje i podaci). Od ukupno 100 dostupnih bodova Sjedinjene Države predvodile su s 44,2 boda, slijedile su ih Kina s 32,3 i Europska unija s 23,5.

Novo izvješće mjeri napredak koji je od tada Kina, EU i SAD postigli u AI korištenjem novih podataka za ažuriranje 15 mjernih podataka i dodavanje 1 novog mjernog podatka. Novo izvješće s novom metodologijom pokazuje da i dalje vode Sjedinjene Države s 44,6 bodova, a slijede Kina s 32,0 te Europska unija s 23,3 boda.

Kina napreduje

Kina postigla dodatni napredak smanjivši zaostajanje ili povećavajući svoje vodstvo nad Sjedinjenim Državama u više od polovice ažuriranih mjernih podataka. Suprotno tome, EU je postigla napredak u odnosu na Sjedinjene Države u tek nešto više od četvrtine ažuriranih mjernih podataka. Sjedinjene Države zadržale su ili proširile svoje vodstvo nad Europskom unijom u gotovo 75 posto ažuriranih mjernih podataka.

Unatoč postupnom poboljšanju Kine u mnogim pokazateljima, Sjedinjene Države malo su povećale svoje ukupno vodstvo u novom sustavu mjerenja Centra za inovacije podataka, jer su se izuzetno dobro pokazale na jako ponderiranim pokazateljima, poput rizičnog kapitala i financiranja iz privatnog kapitala.

Primjerice, SAD imaju neusporediv broj novoosnovanih poduzeća koje se bave umjetnom inteligencijom, a koja su primila 8 milijardi američkih dolara više ulaganja u rizični kapital i privatni kapital nego Kina 2019. godine. Sjedinjene Države također imaju nekoliko dobrih pokazatelja u kojima je Kina donekle smanjila zaostajanje. Primjer je potrošnja na istraživanje i razvoj (R&D) tvrtki koje se bave softverom i računalnim uslugama. Kineske su tvrtke očito nadmašile tvrtke iz EU-a u potrošnji na istraživanje i razvoj, ali američke tvrtke za softver i računalne usluge ipak su potrošile tri puta više na istraživanje i razvoj nego što su to učinile Kina i Europska unija zajedno 2019. godine. Nadalje, prosječna američka kvaliteta istraživanja i dalje je viša od kvalitete Kine i Europske unije.

Usprkos sve većim pokušajima Kine da smanji svoje oslanjanje na američke proizvođače poluvodiča za AI, Sjedinjene Države i dalje su svjetski lider u dizajniranju čipova za AI sustave.

Kineske sposobnosti umjetne inteligencije u odnosu na Europsku uniju i Sjedinjene Države poboljšale su se na nekoliko načina. Prvo, Kina je nadmašila EU kao svjetski lider u objavljivanju istraživanja umjetne inteligencije. Drugo, kvaliteta kineskih istraživanja AI općenito je rasla iz godine u godinu. Treće, kineske tvrtke za softver i računalne usluge povećale su svoju potrošnju za istraživanje i razvoj. Četvrto, Kina sada ima gotovo dvostruko više superračunala svrstanih u prvih 500 po performansama od Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države predvodile su u broju superračunala u prvih 500 u svijetu do 2017. godine.

EU sve više zaostaje

Napredak Europske unije u odnosu na Sjedinjene Države je raznolik. Primjerice, američke tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom i dalje dobivaju znatno više ulaganja od europskih tvrtki. Ipak, financiranje rizičnog kapitala i privatnog kapitala EU-a kao postotak američkog financiranja poraslo je s 13 na 22 posto između 2016. i 2019. godine. Europska je unija još više zaostala za Sjedinjenim Državama u broju financijskih poslova, akvizicija AI tvrtki i u broju AI tvrtki koje su od zadnjih godinu dana prikupile najmanje milijun američkih dolara financiranja. Uz to, tvrtke iz EU softvera i računalnih usluga nisu uspjele smanjiti jaz između sebe i američkih tvrtki u potrošnji na istraživanje i razvoj.

