5G tehnologija može ispuniti svoj puni potencijal samo uz primjenu svih predviđenih radio frekvencijskih opsega od niskih (600 i 700 MHz) preko srednjih (1700-2100 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz, 3,6 GHZ i 4,4 GHZ C band) do visokih (24, GHz, 26 GHZ, 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz i 47 GHz). Samo se primjenom svih frekvencijskih opsega može ostvariti široka pokrivenost i dostatno kapaciteta za podršku aplikacijama i uslugama nove komunikacijske tehnologije.

Nedostatci mmWavea

No, frekvencije visokih frekvencija, odnosno frekvencija milimetarskih valova od 30 do 300 GHz (mmWave) donosi niz izazova. Unatoč svom potencijalu, upotreba mmWavea za mobilne uređaje morala je prevladati velike tehničke izazove: mmWave signali putuju na relativno kratke udaljenosti; mogu biti osjetljivi na ometanje od drveća i drugih prepreka; i imaju poteškoća pri prodiranju kroz materijal, osobito beton, ali i staklo i drvo. To znači da oni možda nisu dobro rješenje za ulazak u zatvoreni prostor ili rješavanje ozbiljnih prepreka. Ti se izazovi znatno razlikuju od onih s kojima se mobilna industrija morala suočiti u prethodnim generacijama mobilnih mreža i doveli su do zabrinutosti oko potencijala mmWave 5G u kratkom roku.

Takvi problemi otvaraju pitanje ekonomske isplativosti izgradnje infrastrukture 5G mreže u mmWave frekvencijskom opsegu za telekom operatore

izvješće GSMA Intelligence – Ekonomija mmWave 5G: Procjena ukupnih troškova vlasništva u razdoblju do 2025. (The economics of mmWave 5G: An assessment of total cost of ownership in the period to 2025) usredotočeno je na pitanje troškova implementacije.

mmWave na čekanju

Dosadašnje implementacije 5G tehnologije u pravilu su bile u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu. Visoki frekvencijski opsezi namijenjeni 5G-u poput 28 GHz ili 39 GHz nude daleko veću propusnost od srednjih i niskih frekvencijskih opsega, čime omogućuju mnoge aplikacije i usluge koje su često povezane s dugoročnom vizijom 5G tehnologije, uključujući pametne tvornice, industrijski Internet stvari (IIoT) i fiksni bežični pristup.

Visoki frekvencijski opsezi također će imati ključnu ulogu u gustom urbanom okruženju, kao što su transportna čvorišta, sportska mjesta, kampusi, trgovački centri i druga zatvorena i vanjska mjesta, jer su bolje sposobni prilagoditi daleko veći kapacitet od niskih i srednjih frekvencijskih opsega. Jasno je kako će primjena mmWave frekvencijskog opsega biti konkurentska prednost za telekoma ali i uvjet pune primjene 5G tehnologije.

Isplativost visokih frekvencija

Globalna implementacija 5G mreža u mmWave frekvencijskom opsegu u početku je zanemarena u odnosu na sub 6GHz frekvencijske opsege, no polako počinje i njihova primjena.

Komercijalne 5G usluge u visokim frekvencijskim opsezima do sada su pokrenute samo u SAD -u, Japanu, Italiji i Singapuru. U tijeku je dodjela licenci za mmWave frekvencijske opsege u Njemačkoj, Danskoj, Južnoj Koreji, Finskoj, Grčkoj, Rusiji, Hong Kongu, Tajvanu, Vijetnamu i Tajlandu, a proces dodjele najavljen je u Brazilu, Australiji i Čileu te u Velikoj Britaniji.

Do sada od nekih skoro tisuću uređaja koji imaju podršku za 5G tek njih nešto više od 100, prema Global Association of Mobile Supplier Association (GSMA), imaju podršku za visoke frekvencije, u početku su na tržište dolazili samo uređaji s podrškom za sub 6GHz frekvencije.

GSMA Intelligence procjenjuje da će 5G generirati godišnji porast globalnog BDP -a od 0,6%, dodajući globalnom gospodarstvu godišnje približno 600 milijardi dolara.

