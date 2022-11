Do sada je Internet stvari (Internet of Things IoT) preuzimao postojeće tehnologije iz ranijih telekomunikacijskih generacija kao što su NB-IoT (Narrowband IoT) i LTE-M (eMTC, LTE Cat-M1). Ključno za te tehnologije je da se oslanjaju na ograničenu propusnost mobilne mreže, odnosno ograničene performanse povezivanja u korist trajanja baterije u povezanim uređajima.

5G IoT

Međutim, kako se IoT-u otvaraju mogućnosti 5G tehnologije (standardizirane u 3GPP (3th ) izdanjima 15, 16 i 17, omogućuje mu se korištenje više frekvencija kao i više spektra, uz sub 6 GHz pojas, srednji frekvencijski pojas od 6 do 24 GHz te viši frekvencijski pojas, milimetarski val (mmVawe).

Tako je nastao skup standardizacija koji donosi prednosti poboljšanih 5G komunikacija u područje jeftinih, manje složenih IoT uređaja i aplikacija koje rade na baterije, otvaraju se mogućnosti za nove tehnologije koje će eliminirati kompromis između performansi povezivanja i energetske učinkovitosti. Ta nova standardizacija za IoT nazvana je NR-Light (New Radio light).

3GPP Release 17 uvodi Reduced Capability (RedCap) NR, poznat i kao NR-Light, specifikaciju za koju se predviđa da će omogućiti nove aplikacija za uređaje Interneta stvari (IoT), uključujući i nosive uređaje. Jedna od prednosti je što će NR-Light omogućiti inteligentniju obradu na rubu mreže stvarajući tako doprinos 5G-a u IoT mrežama.

Očekuje se da će NR-Light omogućiti nove vrste uređaja za aplikacije u nastajanju, poput nadzornih kamera koje pokreće umjetna inteligencija i povezanih senzora za pametne gradove. Osim aplikacija za automatizaciju, NR-Light ima potencijal znatnog poboljšanja mogućnosti nosivih uređaja, omogućujući visoko povezane pametne satove i naočale za proširenu stvarnost s više značajki i mogućnosti nego što je sada moguće.

Prilagodljivost

Ključna za 5G NR-Light je njegova sposobnost prilagodbe svojih mogućnosti za određenu upotrebu. Budući da komunikacije strojnog tipa rijetko trebaju vrhunske brzine povezivanja, dizajneri mreža mogu prikladno dimenzionirati računalne i radiofrekvencijske (RF) mogućnosti uređaja, i učiniti ih boljima od postojećih rješenja za NB-IoT ili LTE-M.

Usto, složenost mreža i njihov trošak mogu se optimizirati kako bi odgovarali specifičnom poslovnom modelu, omogućujući bolje usluga i dovodeći do nove vrste poboljšanih komunikacija strojnog tipa.

Nove poslovne mogućnosti

Sa standardizacijom 5G NR-Lighta, industrija bi mogla vidjeti nove poslovne prilike koje se otvaraju u IoT uređajima i novim tržištima — potencijalno jednako onome kako je 4G povezivost pomogla u masovnom prihvaćanju pametnih telefona. Skalabilne mogućnosti tehnologije mogle bi otključati vrijednost u industrijama uključujući poljoprivredu, zdravstvo, obrazovanje, maloprodaju i pametne gradove. Također će se vjerojatno pojaviti nove inovacije i aplikacije koje će poslužiti rješenjima omogućenim cjenovno optimiziranim NR-Light uređajima i uslugama.

Komercijalizacija 2024.

Ali još uvijek postoje problemi koje NR-Light mora prevladati prije nego što stigne na tržište. Naime, mobilni operateri i proizvođači uređaja prvo će morati usvojiti standarde 3GPP Release 17 u svojim 5G mrežama i hardveru.

To znači da bi prve aplikacije s NR-Light uređajima mogle doći na tržište najranije do 2024. godine. Do tada, postojeća komunikacijska rješenja strojnog tipa nastavit će širiti svoju mrežnu prisutnost u različitim sektorima, što može destimulirati nadogradnju na novi standard povezivanja kada bude spreman. Kako bi NR-Light postao prihvaćen, moraju se uspostaviti uistinu atraktivne namjene i poslovni modeli. To se očekuje sa sazrijevanjem poslovnih rješenja u 5G-u do kraja ovog desetljeća i kasnije.

