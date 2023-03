ABI Research predviđa da će 5G fiksni bežični pristup (5G Fixed Wireless Access, FWA) pretplate dosegnuti 72 milijuna do 2027., što predstavlja 35% ukupnog FWA tržišta za pet godina. LTE FWA usluge već naširoko raspoređene diljem svijeta, ali često ne mogu pružiti konkurentne brzine širokopojasnim vezama. Međutim, 5G FWA može ponuditi brzine prijenosa podataka koje su konkurentne optičkim vlaknima, što ga čini konkurentnim širokopojasnim rješenjem na tržištu, navodi ABI Reasearch. S New Radio (NR) u milimetarskoj valnoj duljini (mmWave), 5G FWA može pružiti konkurentnu alternativu DSL-u fiksne linije, kabelskoj mreži i vlaknima na svim tržištima. To osigurava način na koji potrošači iz predgrađa i ruralnih područja mogu dobiti propusnost potrebnu za podršku uslugama streaminga visoke razlučivosti i brzog pristupa Internetu.

“FWA je jedan od rijetkih slučajeva korištenja koji koristi 5G masivne mreže s više ulaza i više izlaza (mMIMO) u punom opsegu, s tipičnim mjesečnim korištenjem koje bi moglo iznositi čak 1 TB po pretplatniku. Od mnogih MNO-ova koji su pokrenuli 5G očekuje se da će nuditi FWA usluge, potičući rast tržišta 5G FWA”, navodi ABI Reasearch ističući kako i razvijena i tržišta u razvoju imaju koristi od 5G FWA. Identificirao je Sjevernu Ameriku, Zapadnu Europu i Aziju i Pacifik kao vodeće implementacije 5G FWA.

Analysys Mason predviđa veće mogućnosti za FWA u zemljama u razvoju, gdje fiksni širokopojasni pristup nije prevladavajući. Međutim, FWA će također postati konkurentan u odnosu na sporije veze i skuplje optičke veze u razvijenim zemljama.

Juniper Research predviđa da će prihod operatera od 5G FWA dosegnuti 24 milijarde dolara na globalnoj razini do 2027. godine. Međutim, upozorava da operateri moraju ponuditi uvjerljive korisničke prijedloge za FWA rješenja putem povezivanja usluga kao što su video streaming, igranje i sigurnost pametnog doma kako bi kako bi se stekla konkurentska prednost u odnosu na aktualne tehnologije povezivanja velike brzine poput vlakana.

5G FWA u nižim pojasevima bežičnog spektra može se koristiti za brzu i jeftinu isporuku alternative optičkoj širokopojasnoj mreži. U milimetarskim valnim duljinama, 5G FWA može pružiti razinu kapaciteta propusnosti usluge usporedivu s optičkim vlaknima. Ove uske zrake također omogućuju veću gustoću korisnika bez izazivanja smetnji. Dok je penetracija mmWave-a kroz uobičajene građevinske materijale – uključujući novije vrste stakla – niska, Customer Premise Equipment (CPE) s antenom izvan doma ili ureda može dramatično ublažiti ometanje signala. FWA izgrađen na istinskoj 5G jezgri postavlja temelje za potpuno nove ponude usluga koje zahtijevaju nisku latenciju, a istovremeno zahtijevaju velike propusnosti.

Od tri primarna frekvencijska pojasa predviđena diljem svijeta za potrebe 5G, oni u srednjem Ghz rasponu najprikladniji su za FWA. Pružajući vrhunsku pokrivenost i umjerenu propusnost, pojas od 3,4-3,8 GHz prikladan je za prigradska ili ruralna područja niske gustoće. Dok bi vanjske antene i dalje vjerojatno bile potrebne, raspon od 24,25 do 27,5 GHz prikladan je za opsluživanje prigradskih područja i gradova veće gustoće. Za razliku od svog mobilnog pandana, 5G FWA CPE nije ograničen prostorom ili energijom i stoga može koristiti antene s više ulaza i više izlaza (MIMO) i tehnike oblikovanja snopa na uzlaznoj vezi (UL) na različitim frekvencijama u odnosu na silaznu vezu (DL), čime se poboljšava propusnost prijenosa.

