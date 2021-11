Nova studija iz Juniper Research pod nazivom Operater Revenue Strategies: Challenges, Opportunities & Market Forecasts 2021-2026 procjenjuje da će prihodi od 5G usluga dosegnuti 600 milijarde američkih dolara do 2026. godine, što predstavljati 77% globalnog prihoda telekom operatera. Procjenjuje se da će usvajanje 5G usluga u potrošačkim i IoT sektorima potaknuti povećano korištenjem 5G uređaja, zajedno s prihvatljivim modelima cijena pretplate na 5G, unatoč krizi poluvodiča uzrokovanoj pandemijom covid-19.

Juniper Reasearch savjetuje telekom operaterima da iskoriste visoku virtualizaciju svojih 5G mreža kako bi razvili nove usluge temeljene na IP-u koje će donijeti dodatne vrste prihoda. Novi potrošački uređaji koji se temelje na 5G, kao što su prijenosna računala i mobilni usmjerivači trebaju biti u fokusu telekom operatera u sljedećih nekoliko godina, navodi se u studiji. Juniper Reasearch telekom operatorima preporuča objedinjavanje pretplata na više uređaja u okviru jedne tarife kako bi ostvarivali prihode od više povezanih potrošačkih uređaja.

Rast mobilnog prometa 300% u sljedećih 5 godina

Studija predviđa da će količina generiranih mobilnih podataka s 720 eksabajta ove godine doseći 2.900 eksabajta do 2026, godine. To predstavlja rast od 300% u sljedećih pet godina. Predviđa se da će taj rast biti potaknut sve većom potražnjom za podacima preko 5G veza i znatnim rastom mobilnih IoT uređaja.

Stanični IoT uređaji, uključujući pametne gradske uređaje, senzore pametne kuće i povezanu poljoprivredu, značajno će rasti tijekom sljedećih pet godina. Do 2026. godine Juniper Reasearch predviđa da će broj mobilnih IoT uređaja dosegnuti 6 milijardi, odnosno po prvi put premašio globalni broj pametnih telefona.

