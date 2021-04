U Danskoj je zaključena aukcija 5G frekvencija u frekvencijskim pojasevima od 1500 MHz (1427-1517), 2100 MHz (1920-2170), 2300 MHz (2360-2400), 3,5 GHz (3,41-3,8 GHz) i 26 GHz (24,65-26,5) 21. travnja 2021., mjesec i pol nakon početka aukcije u kojoj je obavljeno pet nadmetanja ukupno je za licence prikupljeno 2.076 milijardi danskih kruna, odnosno 279,1 milijuna eura.

Danska je četvrta europska država članica koja je odobrila licence za spektar od 26 GHz. Licence u frekvencijskom opsegu od 700 MHz dodijeljene su u travnju 2019. godine kada su dodijeljene licence i u frekvencijskim pojasevima od 900 i 2300 MHz.

TDC Net osvojio je 45 MHz u opsegu 1.500 MHz (1427-1472 MHz), 2 × 20 MHz u opsegu 2.100 MHz (1940-1960 / 2130-2150 MHz), 40 MHz u opsegu 2.300 MHz (2360-2400 MHz), 130 MHz u opsegu 3,5 GHz (3,41-3,54 GHz) i 1,250 MHz u opsegu 26 GHz (24,65-25,9 GHz) za 106,9 milijuna eura. TDC je bio jedini telekom koji je dobio licence u svim frekvencijskim pojasevima.

Hi3G Danska je stekla 2 × 20 MHz u opsegu 2.100 MHz (1920-1940 / 2110-2130 MHz), 120 MHz u opsegu 3,5 GHz (3,54-3,66 GHz) i 1000 MHz u opsegu 26 GHz (26,5-27,5 GHz) za 72,7 milijuna eura.

TT-Network, zajedničko ulaganje Telia-Telenor kupilo je 45 MHz u opsegu 1.500 MHz (1472-1517 MHz), 2 × 20 MHz u opsegu 2.100 MHz (1960-1980 / 2150-2170 MHz), 140 MHz u Opseg od 3,5 GHz (3,66-3,8 GHz), uključujući obvezu najma privatnih mreža, i 600 MHz u opsegu 26 GHz (25,9-26,5 GHz) za ukupnu cijenu dozvole od 99,6 milijuna eura.

Uvjeti vezani uz licence od 3,5 GHz isti su za tri operatora koja su dobila licence. Naime, moraju osigurati pokrivenost stanovništva od 60% do 31. prosinca 2023. i 75% do 31. prosinca 2025. godine. Zahtjevi za pokrivenost stanovništva postavljeni su i u frekvencijskom pojasu od 2.100 MHz u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa. Radi se o 122 područja Danske. Svaki je nositelj licence preuzeo dio tih područja.

Danska energetska uprava prethodno je izdala privremene licence u frekvencijskom opsegu 3,5 GHz. Operateri su počeli uvoditi ​​5G u nekim dijelovima zemlje od druge polovice 2020. godine. TDC je pokrenuo komercijalne 5G usluge u opsegu 3,5 GHz u Kopenhagenu, Odense, Aarhus i Helsingør početkom rujna 2020. godine. Naveli su kako su do prosinca 2020. godine postavili 3.800 baznih stanica opremljenih Ericssonovom 5G tehnologijom, te da su dostupni s 5G uslugom za 90% stanovništva. Hi3G Access objavio je da je uključio svoju 5G mrežu u Kopenhagenu i Roskilde sredinom prosinca 2020. godine koristeći frekvencije u opsezima 700 MHz i 1800 MHz. Taj bi telekom trebao imati pokrivenost 5G signalom na trećini Danske do sredine ove 2021. godine, a ukupnu pokrivenost cijele zemlje do sredine 2022. godine.

Telenor i Telia aktivirali su svoju 5G mrežu u studenom 2020. godine u frekvencijskom opsegu 3,5 GHz u dijelovima Kopenhagena i Aalborga.

