Prema istraživanju tvrtke Gartner, Inc., provedenom anketiranjem 288 rukovoditelja na razini C tijekom drugog tromjesečja 2022. godine, 58 posto organizacija koje su anketirali ima barem nekoliko stručnjaka za tehnologiju koji za njih rade na daljinu iz drugih država. Broj tako angažiranih stručnjaka se udvostručio u posljednje tri godine te ima daljnju tendenciju rasta. Gartner definira radnu snagu na daljinu iz drugih zemalja na temelju ugovora o radu sklopljenog preko međudržavnih ugovora. Gartnerovo istraživanje potvrđuje kako 27% voditelja odjela ljudskih resursa planira nova zapošljavanja stručnjaka za tehnologiju iz drugih zemalja.

Gartnerova analitičarka Gabriela Vogel koja je na Gartner IT Symposium/Xpo 2022 u Barceloni predstavila istraživanje o zapošljavanju IT stručnjaka iz drugih država ustvrdila je kako nema više nacionalnih tržišta nego postoji globalno tržište dodavši kako je istraživanje pokazalo da organizacije angažiraju 19 posto svojih IT stručnjaka iz drugih država.

Indija je zemlja s daleko najviše angažiranih IT zaposlenika za europske i sjevernoameričke tvrtke. Velika Britanija je u svijetu na četvrtom mjestu poželjnih zemalja za IT radnike s gotovo jednakom privlačnošću u Europskoj uniji (28%) i Sjevernoj Americi (26%). Europska unija je najprivlačnija budući da ima povoljne zakone o radu za zapošljavanje radnika iz drugih država.

Dva glavna područja stručnosti koji se traže za rad preko granice su softversko inženjerstvo/razvoj aplikacija (62% ispitanika u Gartnerovoj anketi) i podrška aplikacijama (55% ispitanika). 50% organizacija potvrdilo je da su u potpunosti implementirale alate povezane sa suradnjom i produktivnošću zaposlenika iz drugih zemalja kao što su uredski paketi u cloudu, mogućnost real time suradnje na projektima, mogućnost online sastanaka itd.

