Na prvoj aukciji u Luksemburgu za dodjelu spektra 700 MHz i 3600 MHz četiri od pet ponuđača stekli su 5G licence plativši ukupno 41,3 milijuna eura. Licence za razdoblje 15 + 5 godina uključuju stroge geografske obveze za spektar 700 MHz (50% geografske pokrivenosti do kraja 2022. i 90% do kraja 2024. godine). Na frekvencijama 3420-3750 MHz telekomi moraju 5G signalom pokriti najmanje 10 mjesta do kraja 2020., 20 do kraja 2021., 40 do kraja 2022. i 80 mjesta do kraja 2024. godine.

Orange, Post i Proximus dobili su po jedan od tri dostupne serije 2 × 10MHz u pojasu 700 MHz.

U opsegu 3600 MHz, Orange i Post svaki je stekao frekvenciju 110 MHz, Proximus je kupio 100 MHz, a Luxembourg Online 10 MHz. Eltrona je sudjelovala na aukciji, ali nije uspjela osigurati prava na frekvencijski spektar.

Pravila dodjele objavljena ranije u ožujku 2020. godine uključivala su serije od 2 × 10 MHz u frekvencijama 700 MHz i 130 MHz u frekvencijama 3,4-3,8 GHz.

