Treće izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech, održano je u Kaptol centru u Zagrebu, u organizaciji medijske kuće Bug. Sadržajem i izborom tema kao i zanimljivom interakcijom sudionika i predavača oko tema dva okrugla stola i niza prezentacija konferencija je potvrdila aktualnost povezanosti turizma kao najvažnije gospodarske grane u Hrvatskoj i tehnologije.

3T je otvorio direktor konferencije Oleg Maštruko ukazujući na udjel turizma u hrvatskom BDP-u koji nadmašuje udjele u ostalim članicama Europske unije. Naglasio je kako IT i digitalizacija nisu same sebi svrha već alat za povećanje efikasnosti i profitabilnosti drugih sektora. Najavio je okvirno tematske cjeline konferencije koje su se dijelom razvijale kroz dosadašnje održane dvije konferencije.

Keynote predavanjem Kako smo izgradili virtualni glavni grad svijeta (How We Built the Virtual Capital of the World), Miikka Rosendahl iz vodećeg VR studija u Europi objasnio je na koji je način izrađena virtualna platforma Helsinkija, jedinstvenog i ambicioznog projekta koji ove godine želi privući najmanje milijun virtualnih turista. Složeni projekt virtualnog blizanca glavnog grada Finske nastao je primjenom različitih tehnoloških rješenja kroz 3D modeliranje.

Inače, VR Helsinki nedavno osvojio nagradu Europske komisije za novu europsku prijestolnicu pametnog turizma, a kriteriji ocjenjivanja uključuju održivi razvoj turizma, korištenje digitalizacije u turističkim uslugama, zanimljivo kulturno nasljeđe i inovativne turističke ponude.

Za razliku od uobičajenih 360 videa koji se nalaze u mnogim gradovima svijeta kojima se online može doživjeti atmosfera tih destinacija VR-Helsinki je zamišljen kao digitalna platforma kojom, na primjer, posjetitelji mogu obići Helsinki ne samo u realnom okruženju, posjetiti izložbu ili muzej, nazočiti koncertu nego i doživjeti grad kakav je bio početkom 20. stoljeća ili kupiti finske dizajnerske proizvode i poslati ih prijateljima poštom. Platforma omogućuje čak i susrete s drugim virtualnim posjetiteljima Helsinkija iz cijelog svijeta omogućuje zajedničko istraživanje virtualne destinacije.

Digitalizacija javnih usluga u turizmu

Natalija Havidić iz Ministarstva turizma RH predstavila projekt digitalizacije javnih usluga u turističkom sektoru kao dijela projekta e-Hrvatska 2020. Kroz projekt je planiran razvitak javnih digitalnih usluga do kraja 2020. godine, unaprjeđenje i međusobno povezivanje usluga u središnji turistički registar, razvoj sustava za prijavu i odjavu gostiju u Hrvatskoj e-Visitor, portal croatia.hr te e-usluge upravnih i neupravnih postupaka. Podaci iz sustava služili bi za poslovno planiranje i odlučivanje (Business Intelligence) ne samo u turizmu nego i u drugim poslovnim djelatnostima izravno ili neizravno povezanih s turizmom.

U panel raspravi Smart marketing u turizmu – što zaista donosi bookinge?, kojim je moderirao Ilija Brajković iz agencija Kontra, sudjelovali su glavni analitičar kreativne agencije Bruketa&Žinić&Grey Robert Petković, voditelj digitalnog marketinga Maistre Petar Milevoj, Internet Marketing Manager Hotela Dubrovnik Tomislav Kosir te voditeljica marketinškog odjela Hrvatske turističke zajednice Martina Srnec. Sudionici panela složili su se kako je kod marketinškog oglašavanja na svim razinama bitno izabrati kvalitetan oglašivački miks usmjeren na sva tržišta, istraživati potrebe potencijalnih gostiju, dati što više i u pravo vrijeme relevantnih informacija potencijalnim turistima.

Drugi dio konferencije tradicionalno je podijeljen tematski na tehnološki, marketinški i dio o praktičnim rješenjima. O zanimljivim temama koje donosi digitalizacija u turizmu, platforme za booking, digitalna rješenja plaćanja, virtualnoj i proširenoj stvarnosti u turističkim uslugama, o različitim informatičkim rješenjima u svim segmentima turističke djelatnosti, govorili su stručnjaci Hrvatskog telekoma, Combisa, Auke, Ericssona Nikole Tesle, Hewlett Packard Enterprisea, Lemaxa, SedamIT-a, Spotsiea i drugih.

Voditelj strateških investicija i stručnjak za koordinaciju digitalizacije u različitim gospodarskim djelatnostima iz Ericsson Nikole Tesle Karlo Guštin ukazao je na važnost podataka iz drugih gospodarskih djelatnosti za strateško odlučivanje i planiranje u turizmu što je uvjet za daljnji razvoj turizma i stvaranje dodane vrijednosti.

Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma

U drugom dijelu konferencije održana je i panel rasprava Hrvatski turizam u novom tehnološkom okruženju: Granice rasta, koji je moderirao Željko Ivanković iz think tank Polazišta i perspektive, a u kojemu su sudjelovali Neven Ivandić iz Instituta za turizam, regionalni menadžer globalne travel platforme Expedia Group Petar Rimac i Martina Nimac iz Zajednice obiteljskog smještaja Hrvatske gospodarske komore.

Neven Ivandić je ukratko predstavio glavne naglaske istraživanja Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma ukazujući na problematiku daljnjeg rasta turističke djelatnosti. U raspravi je ukazano i na trendove u drugim turističkim zemljama kroz preusmjeravanje s obiteljskog smještaja na gradnju resorta, potrebe zadovoljavanja navika gostiju okrenutih digitalnim rješenjima i uslugama…

