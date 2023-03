“Konferencija 3T spaja turizam i tech kao dvije najuspješnije i najvažnije hrvatske grane, a prošla je možda bila i teža za tech nego za turizam. Stvari su se obrnule u odnosu na 2020. Istina, više je stenjao globalni tech, nego naš lokalni, ali potresi će doći i do nas.” – ukazao na otvaranju direktor konferencije i glavni urednik medija za IT profesionalce Mreža Oleg Maštruko. “Što se tiče turizma ova industrija zadnjih godina pokazala je ogromnu otpornost na nevolje, veću nego smo očekivali.”

Šesta po redu 3T konferencija održana je u srijedu, 15. ožujka u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Bar.

Prvo keynote predavanje pod nazivom AI i budućnost ugostiteljstva: prednosti i opasnosti (AI and the future of hospitality industry: benefits and dangers) održao je chief transformation officer Lošinj Hotels & Villas Zoran Pejović. Istaknuo je kako sve veća upotreba umjetne inteligencije (artificial intelligence, AI) u ugostiteljskoj industriji izaziva važna etička pitanja, poput gubitka radnih mjesta i kršenja privatnosti.

„Dok AI obećava pojednostavljenje operacija i personalizaciju iskustava gostiju, opasnosti te tehnologije također se moraju uzeti u obzir. Jedan od primjera toga je korištenje jezičnih modela kao što je ChatGPT, koji se mogu koristiti za automatizaciju interakcije s korisničkom službom, ali također mogu produžiti pristranost i dezinformacije“, upozorio je, među ostalim, Pejović istaknuvši nužnost odgovorne uporaba te tehnologije. Jedna od namjena umjetne inteligencije može biti u optimizaciji lanaca logistike, na primjer.

Drugo keynote predavanje pod nazivom Kako postati konkurentniji korištenjem digitalnih usluga održao je ICT evangelist u Hrvatskom telekomu Krešimir Jusup koji je kroz razgovor s IT managerom iz Marina21 group Mihovilom Vilajtovićem pokazao kako HT koji je i digitalna kompanija s nizom rješenja koje nudi poslovanju može pomoći turističkim subjektima u njihovoj konkurentnosti, boljim uslugama… Vilajtović je istakao primjere mogućnosti cloud rješenja kojima se menadžerima omogućuje rad s bilo kojeg mjesta u stvarnom vremenu prema zahtjevima gostiju. HT je to osigurao svojim rješenjem preko svojega dana centra te VPN sigurne veze.

Turistički stručnjak Robert Sedlar u predavanju Održivi turizam u Hrvatskoj – mit ili stvarnost? ukazao je na nužnost ispravnog definiranja ekološke održivosti i njenog odnosa prema ekonomskoj održivosti te na sociološki i kulturološki aspekt poslovanja prema prirodi. Sedlar je uvjeren kako u održivosti hrvatski turizam ide u dobrom smjeru te da u tome ima šansu postati lider u regiji. Naveo je i koristi održivog turizma ukazavši kako se uz priznate zelene certifikate, odnosno certifikate održivosti postaje privlačniji za sve više turista.

Tina Knežević iz Megatrend poslovnih rješenja u predavanju Podizanje zadovoljstva gostiju na višu razinu ukazala je na važnost online pretraživanje destinacija za turistička putovanja te recenzija destinacija i usluga te predstavila Megatrendovo rješenje.

Prijepodnevni dio konferencije Tourism, Travel & Tech tradicionalno je završio panel raspravom koja je ove godine imala temu Idu li luksuz i održivost u turizmu i putovanjima zajedno? Moderator panela bio je direktor 3T konferencije Oleg Maštruko a panelisti direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj – HR PSOR Mirjana Matešić, project manager WWF Adria Mosor Prvan, vlasnica i direktorica online magazina Luxury Living Croatia Antoaneta Šimunović, manegerica za ESG usluge Amorella Horvat Topić i stručnjak za turizam Miro Blažević.

Sudionici panela su se složili kako treba razlikovati odgovornu ekološku održivost od marketinških trendova. Mosor Prvan je u pitanju održivost i luksuz ukazao na važnost definiranja tih pojmova.

Mirjana Matešić je rekla kako Europska unija funkcionalno definira održivost te da ona time postaje uvjet dobrog poslovanja i konkurentnosti. Smatra da oni koji ne shvate održivost na odgovoran način neće uspjeti na tržištu. Istaknula je na opasnost neodrživog odnosa prema prirodi te na činjenicu da razvijenije zemlje svijeta svoj negativan utjecaj na prirodu i okoliš nastoje kompenzirati činjenicom da neke siromašnije zemlje zbog nerazvijenosti imaju manje emisije štetnih plinova.

Antoaneta Šimunović smatra kako je luksuz u konfliktu s održivošću ali i da je u najboljoj poziciji da postane održiv jer taj tip gostiju troši relativno puno. Amorella Horvat Topić pak smatra kako bi rizike održivosti trebalo shvatiti kao priliku ako postoji želja i volja za dobrobit okoliša i društva. Objasnila je PwC-ovu metodologiju za stvaranje ESG usluga kojima se postiže dugoročno odgovorno i uključivo poslovanje.

Miro Blažević ukazao je kulturološke razlike u svijetu prema održivosti te naglasio kako je ipak odlučujući kriterij svakog poslovanja pa tako i turizma.

Poslijepodnevni dio ovogodišnje 3T konferencije započeo je predavanjem Product Managera Hrvatskog telekoma Igora Marušića Chatbot u hotelijerstvu u kojemu je ukazao na mogućnosti i prednosti digitalnog rješenja za brže, jednostavnije rješavanje poslova u turističkoj destinaciji poput prijave na recepciji, rezerviranja usluga u samom turističkom objektu te izvanpansionskih usluga… Ukazao je i na prednosti takvog rješenja za zaposlenike u turističkom objektu koji se mogu više posvetiti kvalitetnijem odnosu prema gostima.

Vlasnica i direktorica online magazina Luxury Living Croatia Antoaneta Šimunović ukazala je u predavanju Postoji li luksuz u Hrvatskoj? na specifičnosti luksuznog turizma, potrebu bogatih gostiju da im se ponudi autentičnost destinacije i njene originalne vrijednosti.

Predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rally Daniel Šaškin govorio je o Utjecaju velikih svjetskih sportskih priredbi na turizam u Hrvatskoj ukazujući na primjeru World Rally Championshipa na neiskorištene potencijale Hrvatske u organiziranju značajnijih velikih sportskih manifestacija. Osvrnuo je se i na trendove u automobilskoj industriji rekavši kako suprotno nekim uvjerenjima ne treba odbacivati nijednu tehnologiju pa tako niti automobile s klasičnim benzinskim pogonom jer svaka tehnologija može naći svoju primjenu u kojoj je najbolje rješenje.

U jednom u nizu zanimljivih poslijepodnevnih sadržaja ovogodišnje 3T konferencije traveltech expert and co-founder of Turneo Fran Kauzlarić u predavanju Uvođenje aktivnosti u odredištu u digitalnu eru (Bringing in-destination activities to the digital era) objasnio je poteškoće digitalizacije rješenja za ponudu destinacijskih usluga u turističkoj ponudi te objasnio funkciju B2B platforme Turneo za prodaju destinacijskih usluga pod vlastitim brendom.

Pilot i CEO privatne avioprijevozničke kompanije ETF Airways Stjepan Bedić u predavanju Airline startup during covid pandemic predstavio je specifičnosti luksuznog avioprijevoza za bogate klijente.

Na kraju ovogodišnje 3T konferencije Paul Bradbury održao je predavanje Otključavanje hrvatskog 12-mjesečnog potencijala autentičnog turizma (Unlocking Croatia’s 12 month authentic tourism potential) nakon čega je u razgovoru s direktorom konferencije Olegom Maštrukom razgovarao o temi Može li Hrvatska konkurirati u modernom multipolarnom turističkom svijetu? (Can Croatia compete in the modern multi-polar tourism world?)

Glavni sponzor ovogodišnje 3T konferencije bio je HT – Hrvatski telekom, srebrni sponzor Mastercard, te sponzori Megatrend poslovna rješenja i PwC Hrvatska.

Konferencija se mogla pratiti uživo ili putem online streaminga, a svi sadržaji konferencije dostupni su na snimkama za sve registrirane goste.

