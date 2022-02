Prema Gartner, Inc. do 2026. godine, 25% ljudi će provoditi najmanje jedan sat dnevno u metaverzumu za posao, kupovinu, obrazovanje, druženje i/ili zabavu. Gartner definira metaverzum kao kolektivni virtualni zajednički prostor, nastao konvergencijom virtualno poboljšane fizičke i digitalne stvarnosti. Metaverzum pruža poboljšana imerzivna iskustva, kao i neovisan o uređaju i dostupan putem bilo koje vrste uređaja, od tableta do zaslona na glavi. Budući da niti jedan dobavljač neće posjedovati metaverzum, Gartner očekuje da će imati virtualnu ekonomiju omogućenu digitalnim valutama i nezamjenjivim tokenima (NFT).

Utjecaj na posao

Pri tome, metaverzum će utjecati na svaki posao s kojim potrošači svakodnevno komuniciraju. To će također utjecati na to kako se posao obavlja. Poduzeća će svojim zaposlenicima omogućiti bolji angažman, suradnju i povezanost kroz impresivne radne prostore u virtualnim uredima. Poduzeća neće morati stvarati vlastitu infrastrukturu da bi to učinila jer će metaverzum pružiti okvir. Osim toga, virtualni događaji koji su postali popularni tijekom posljednjih 18 mjeseci ponudit će više mogućnosti suradnje i impresivnog umrežavanja i radionica.

Poduzeća će imati mogućnost proširiti i poboljšati svoje poslovne modele na neviđene načine prelaskom s digitalnog poslovanja na posao s metaverzumom, Do 2026., 30% organizacija u svijetu imat će proizvode i usluge spremne za metaverzum. Usvajanje metaverzum tehnologija je u nastajanju i fragmentirano, a Gartner upozorava organizacije na velika ulaganja u određeni metaverzum.

Dobavljači već grade načine na koje korisnici mogu replicirati svoje živote u digitalnim svjetovima. Od pohađanja virtualnih učionica do kupnje digitalnog zemljišta i izgradnje virtualnih domova, te se aktivnosti sada provode u odvojenim okruženjima. Kasnije će se odvijati u jednom okruženju – metaverzumu – s višestrukim odredištima kroz tehnologije i iskustva.

