Na kraju Q3 2023 u svijetu je, prema GSMA Intelligenceu, 1,4 milijarde 5G pretplata što predstavlja značajno povećanje od 65% na godišnjoj razini u odnosu na 872 milijuna prije godinu dana (Q3 2022).

Upload rastao tek 1%

Srednja globalna brzina 5G downloada u trećem tromjesečju 2023. godine (Q3 2023) doživjela je značajan porast od 20%, dosegnula je 203,04 Mb/s, u usporedbi sa 168,27 Mb/s u trećem tromjesečju 2022. godine (Q3 2022). Poboljšanje je posljedica značajnog rasta globalnih 5G pretplata i unaprjeđenja 5G mreža. Za razliku od downloada poboljšanje uploada i latencije (vremena odaziva mreže) je bilo izrazito skromno, tek 1%. Srednje brzine 5G uploada u svijetu dosegnule su 18,93 Mb/s u Q3 2023, u usporedbi s 18,71 Mb/s u Q3 2022. Latencija je globalno poboljšana s 45 ms u Q3 2022. na 44 ms u Q3 2023.

Fiksne mreže

Na globalnoj razini, fiksne mreže pokazale su značajan napredak, postigavši ​​srednju brzinu downloada od 83,95 Mb/s i brzinu uploada od 38,32 Mb/s u Q3 2023. To označava značajno poboljšanje od 19% u brzini downloada i impresivnih 28% u brzini uploada u usporedbi s onima iz Q3 2022. To ukazuje da je više fiksnih veza migriralo na optičke mreže.

Prema izvješću Svjetske širokopojasne udruge (WBBA) pod nazivom “Put za sljedeću generaciju širokopojasnog pristupa od 2023. do 2030. Fiber-to-the-Home (FTTH) identificiran je kao prirodni napredak od xDSL širokopojasnih mreža temeljenih na bakrenoj mreži. Prelazak na FTTH razlikuje se u različitim zemljama i regijama, ali industrija je predana prihvaćanju naprednijih i učinkovitijih širokopojasnih tehnologija.

Nezadovoljstvo korisnika

No, ta poboljšanja nisu popravila zadovoljstvo korisnika jer je primjetan pad koji je, prema Speedtestu Ookla, prouzrokovan neispunjenih očekivanja i odstupanja između stvarnih brzina 5G i oglašenih brzina telekoma.

Naime, 5G je dizajnirana za pružanje vršnih brzina prijenosa podataka do 20 Gb/s na temelju zahtjeva IMT-2020, ali svijet je još daleko od gigabitnih brzina. Na primjer, simetrično preuzimanje to jest iste brzine downloada u uploada, brzina prijenosa i ultraniska latencija nisu ostvareni, prije svega zato što velika većina 5G mreža nije ‘pravi 5G’ jer su postavljene u nesamostalnom (non stand alone, NSA) načinu rada, što znači da oslanjaju se na jezgru 4G LTE mreže. Prema GSA, više od 40 operatera pokrenulo je 5G samostalnu (stand alone, SA) u javnim mrežama, ali uvođenje još nije dovršeno, naime vrlo malo se koristi visoki frekvencijski opseg. Industrija aktivno istražuje izglede za 5G Advanced, koji obećava simetrične brzine prijenosa i preuzimanja, usklađeno korištenje niskih, srednjih i visokih frekvencija te ultranisku latenciju.

UAE pretekao Južnu Koreju

Tijekom Q3 2023. Ujedinjeni Arapski Emirati i Južna Koreja istaknuli su se kao vodeći u 5G performansama, s najbržim srednjim brzinama preuzimanja 5G na globalnoj razini od 592,01 Mb/s odnosno 507,59 Mb/s. Popis 10 najboljih uključuje Maleziju, Katar, Brazil, Dominikansku Republiku, Kuvajt, Macau, Singapur i Indiju. Promjena na ljestvici prvih 10 otkriva dinamične promjene, pri čemu su Malezija, Dominikanska Republika i Indija napravile značajan napredak, dok su Bugarska, Saudijska Arabija, Novi Zeland i Bahrein ispali s ljestvice.

Ujedinjeni Arapski Emirati su prikazali povećanje od 14% u svojoj srednjoj brzini preuzimanja 5G, dosegnuvši 592,01 Mb/s u Q3 2023, u odnosu na 511,68 Mb/s u Q3 2022, što je UAE-u omogućilo da preuzme prvo mjesto od Južne Koreje.

Europa

U Europi Danska je imala najveću srednju brzinu preuzimanja za fiksnu širokopojasnu vezu (196,43 Mb/s), a slijede je Španjolska (176,08 Mb/s) i Francuska (170,51 Mb/s). Danska je doživjela poboljšanje od 25% u srednjoj brzini preuzimanja i 16% poboljšanje u brzini učitavanja. Španjolska je također pokazala značajno poboljšanje, s povećanjem srednje brzine preuzimanja od 32% i povećanjem brzine prijenosa od 29%. Francuska je pokazala još veći napredak, s povećanjem srednje brzine preuzimanja od 53% i povećanjem brzine prijenosa od 41%. Povećanje brzine u Španjolskoj i Francuskoj u korelaciji je s povećanjem usvajanja vlakana; na primjer, Španjolska se može pohvaliti s gotovo 90% pokrivenosti optičkim vlaknima, zahvaljujući privatnim inicijativama i vladinoj potpori, dok Francuska očekuje potpuno uvođenje optičkih vlakana do 2025. godine.