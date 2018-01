Zbog nedavne intervencije Američke savezne komisije za komunikacije protiv slobode interneta na prostoru SAD-a, tema Net Neutrality-a je došla u središte pažnje javnosti, a i nama puno bliži slučaj Portugala u kojem se već prodaju odvojeni internetski paketi za npr. pristup društvenim mrežama, video sadržajima ili servisima poruka.

No, ovaj je događaj samo kulminacija napada na digitalne slobode u cijelom svijetu. Sve učestalije prakse uključuju totalno gašenje Neta #KeepItOn u sve većem broju zemalja manje razvijene demokracije prije izbora koja nanosi milijunske štete ekonomiji, mrtvu utrku totalitarnih država i VPN-ova, usporavanja (throttling) Neta do te mjere da se s njime ne možete služiti…

Osim političkih, veliki je problem monopolizacije tržišta, te nadzora podataka (big data) gdje korisnici digitalnih usluga postaju roba čijim se podacima trguje.

O svemu tome Women Techmakers Croatia pričat će s Leinom Meštrović 1. veljače u 18 h u HUB-u 385. Leina je dugogodišnja aktivistica za slobodu interneta i digitalna prava, ima profesionalno iskustvo u radu u Europskoj Komisiji, pa prati sva Briselska (i svjetska) događanja po pitanju EU tech politika, najviše kroz rad organizacije edri.org, accessnow.org, internetsociety.org. Na stranici europske parlamentarke Julije Rede možete pratiti sve aktualne političke tech događaje, kao npr. nedavno objavljen članak o tome kako se EU parlamentarci protive izglasavanju obvezatnog filtriranja i cenzuriranja svake objave na Netu.

Ako govorimo o slobodi Interneta na europskoj razini i tzv. Digital Single Market zakonskom paketu, javnosti je slabo poznat prijedlog novog copyright zakona koji će dovesti do uvođenje obveznog automatskog filtriranja svih uploada na Net #censorshipmachine #fixcopyright, sa ugrožavanjem slobode linkanja #SavetheLink #linktax, s političkim napadima na enkripciju s najviših političkih razina u tzv. slobodnom svijetu te famoznim prijedlogom e-privacy-a koji bi ugrozio dobru anti surveillance legislativu u GPRS aktu. Neki od tih akata su toliko besmisleni, jer osim što u slučaju copyright prijedloga koriste tradicionalnim izdavačima koji su odavno izgubili tržišnu bitku s novim medijima, ugrožava sve druge poslovne aktere do mjere da ljudi ne vjeruju da takav zakonski prijedlog postoji ili da je moguće da se izglasa. Zbog toga je iznimno teško politički djelovati s razine civilnog društva, pa je je neophodno upoznati ovu problematiku, razumjeti njen veliki utjecaj na naš život i IT poslovanje, što je i svrha našeg panela.

O Women Techmakers Croatia

S obzirom na stanje IT i STEM obrazovanja u Hrvatskoj, Tina Fišić, osnivačica Tehnološkog Instituta, napisala je program Women Techmakers Croatia, prilagođen potrebama i mogućnostima odraslih ženskih osoba Hrvatske i regije. Taj program prihvaćen je od strane Women Techmakers-a, globalnog Google-ovog program za žene u tehnologiji. Zamišljen je kao šestomjesečni program edukacije u IT i STEM području, a sastoji se od niza informativnih panela te tečaja izrade aplikacija za Android. Nakon uspješno završenog tečaja polaznice dobivaju Udacity certifikat. Cilj Women Techmakers programa je potaknuti žene na prekvalifikaciju u IT i STEM zanimanja

Umjetna inteligencija, Internet of Things, kriptovalute, virtualna stvarnosti, 3D modeliranja, tehnologije u novim medijima, dizajn, Net neutrality, aplikacije i mnoge druge teme bit će raspravljane od strane stručnjaka na moderiranim panelima. Svaki panel će imati live stream na Facebook stranici www.facebook.com/WomenTechmakersCroatia. Cilj ovog ciklusa panela je ne samo upoznavanje s mogućnostima novih tehnologija, već i povezivanje mentora/potencijalnih poslodavaca te budućih polaznica tečaja, stvaranje zajednice istomišljenika/ca, ali i sigurne zone u kojoj žene uče i istražuju, kao i podizanje svijesti o poslovnim prilikama u IT i STEM područjima.

Tečaj izrade Android aplikacija namijenjen je ženama između 26 i 53 godina, bilo koje razine obrazovanja i radnog statusa. Svaka od kandidatkinja proći će inicijalni intervju gdje će se provjeriti razina znanja i motiviranosti za pohađanje tečaja, a odabrane sudionice morat će imati obavezno osnovno znanje o Java programskom jeziku te Android Studiu kojem možete besplatno pristupiti na našem web-u womentechmakerscroatia.com. Tečaj će trajati 4 tjedna, odnosno 16 sati: 2 predavanja tjedno po 2 sata.

SVI PANELI SU BESPLATNI

