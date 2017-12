Prema rezultatima nedavne Eurostatove ankete 17 posto aranžmana za smještaj (soba, stan, kuća, vikendica, itd.) u EU dogovoreno je online u proteklih 12 mjeseci. Takvi dogovori postignuti su preko određenih web stranica namjenjenih u te svrhe, preko posebnih aplikacija s istom namjenom ali i preko društvenih mreža. Taj oblik uobičajeno se naziva ekonomijom dijeljenja. Radi se isključivo o privatnim aranžmanima između privatnih osoba, u anketi nisu obuhvaćene pravne osobe, navodi Eurostat. Istraživanje putem ankete provedeno jeu sklopu šireg istraživanja o korištenju ICT-a (informacijsko-komunikacijskih tehnologija) u kućanstvima i od pojedinca.

Prema istoj anketi kada je u pitanju online ugovaranje prijevoza postotak je 8 posto. I ti dogovori sklopljeni su na isti način kao i rezerviranje smještaja.

Dok je online rezervacija smještaja kod drugih privatnih osoba najčešća kod osoba od 25 do 54 godine (njih 22 posto) online uslugama prijevoza sklonije su mlađe osobe od 16 do 24 godine (njih 14 posto).

Najviše onih koji online ugovaraju smještaj je u dobi od 25 do 54 godine starosti (22 posto) te u dobi od 16 do 24 godine (17 posto) anajmanje u dobi od 55 do 74 godine starosti (10 posto).

Osobe u dobi od 16 do 24 godine najviše ugovaraju online usluge prijevoza (14 posto od ukupnog broja), iza njih su odobe od 25 do 54 godine staristi (10 posto), dok je svega 4 posto takvih osoba u dobi od 55 do 74 godine.

Online organiziranje smještaja najzastupljenije je u Velikoj Britaniji te u Luksemburgu i Irskoj. U Velikoj Britaniji jedna od tri osobe u dobi od 16 do 74 godine koje ugovaraju neki od oblika smještaja za druge pojedince radi to online (34 posto), u Luksemburgu i Irskoj je to otprilike svaka peta osoba (22 posto i 21 posto). Slično je na Malti i Nizozemskoj (po 20 posto). Za razliku od njih taj postotak izrazito je nizak u Češkoj, svega 1 posto, te na Cipru (4 posto), u Portugalu i Rumunjskoj (po 6 posto). Slijedi Hrvatska s niskih 7 posto.

U Velikoj Britaniji se najčešće koristi i online rezervacija prijevozničkih usluga za druge privatne osobe. Iza nje su Estonija i Irska. Udio pojedinaca koji su preko bilo koje web stranice ili aplikacije organizirali prijevoz iz druge privatne osobe u Velikoj Britaniji je 27 posto, u Estoniji 20 posto a u Irskoj 17 posto.

Izarzito nizak postotak online rezervacija prijevozničkih usluga je na Cipru, svega 1 posto, te u Češkoj, Austriji, Portugalu i Rumunjskoj po 2 posto.

U skoro svim državama članicama EU udio pojedinaca koji koriste web stranicu ili aplikaciju za organiziranje smještaja drugih osoba je veći nego kod rezervacije prijevoza. Iznimke su Estonija (15 posto za smještaj, a 20 posto za prijevoz) i Češka (1 posto za smještaj, a 2 posto za prijevoz).