Tema broja izravan je rezultat jednog od naših Mreža Smart Dayeva, onog posvećenog inkjet pisačima u poslovnom okruženju. U uredima, naime, kako sigurno znate i sami, prevladavaju laserski pisači, no prednosti lasera sve su tanje, ako ih više uopće i ima. Tri velika proizvođača pisača – Canon, Epson i HP Inc – odabrali su različite strategije, tehnologije i tržišne pristupe u svojim pokušajima osvajanja ureda tintnim pisačima, a to uzbudljivo područje analizirao je, i modele na hrvatskom tržištu predstavio, naš hardverski Lab.

Mreža Smart Day nakon preseljenja u HUB385 se preporodio, osim MSD21 posvećenog tintnim pisačima, održali smo i MSD22 posvećen prvom IoT provideru u Hrvatskoj – više čitajte u ovom broju. IoT nam neće poslužiti kao motiv za Temu broja baš odmah, iz jednostavnog razloga što smo ih već nekoliko imali, a posljednju vrlo nedavno.

Intervju mjeseca obavljen je na WinDaysima, Mark Torr je usmjeren na područja kao što su računalstvo u oblaku, Internet stvari i umjetna inteligencija. U Microsoftu je zadužen za promociju tih djelatnosti u tzv. regiji EMEA (Europa, Bliski istok, Afrika). U posljednjih pet godina Mark se bavi strategijama primjene navedenih tehnologija u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Ima još hrpica dobrih tema – Željko opet o digitalnoj ekonomiji, Petric o IFA-i, Miro o WinDaysima, Gorden o svemu i svačemu, i nenadmašna Marina Pavlić o umjetnoj inteligenciji.

Prvi put održali smo i poslovno savjetovanje. Tema – što drugo nego ovih dana sveprisutni GDPR. Prošlo je odlično, naši autori i predavači, sedam odlično pogođenih podtema, i zadovoljni polaznici. Na obzoru ne vidimo neki tako značajan potres kakav je GDPR, no bude li ga, ideju savjetovanja svakako ne odbacujemo…

Više o ostalim temama, na par slika s ležernog listanja dolje, ili u vašem pretplatničkom primjerku…