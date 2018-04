Tema broja je hardcore vezana za takozvane meke vještine, soft skills (hard core i soft skills – to je namjerni kontrast). Mislimo da je to super i kako bismo trebali imati više takvih tema. Uza sav značaj, pa i medijsku pozornost koju dobivaju STEM discipline, tehnološki svijet budućnosti tražit će i mekane vještine. Od filozofije do komunikologije, pa i mnogo šire. Jednom od mekih tema, ili čak s više njih, bavi se i tema broja, autor je Robert Kopal, jedan od najboljih predavača koje znam (kao i gotovo svi iz Algebrine ekipe, uostalom).

Uz dosta razvijenu i standardiziranu obuku i obrazovanje inženjera i programera u njihovim core disciplinama, ono što će u budućnosti biti diferencirajući čimbenik za tvrtke i organizacije upravo su karakteristike kao kreativnost i razmišljanje “out of the box”. Za već nekoliko godina najbolji programeri robota bit će drugi roboti, ljudima će ostati onaj teži dio posla – vještine budućnosti.

Održali smo našu konferenciju 3T – Tourism, Travel and Tech, pa je logično da je povelik komad izdanja posvećen i tome. Konferencija je bila izuzetno uspješna, i oko 30% veća nego u svom prvom, lanjskom izdanju.

Imamo i detaljan pregled nove edicije Jave – razvojnog okruženja o kojem se mišljenja već desetljećima oštro razilaze, ali koje je u mnogim primjenama nezamjenjivo. Esad donosi tekst o tehnološkoj podršci nedavno završenim Olimpijskim igrama u Koreji. Nenad Bakić iz prve ruke govori o dosadašnjim iskustvima s projektom Croatian Makers. Gorden Knezović i Zvonko Pavić donose tekstove o EU regulativi i istraživanjima.

Kako se ove najave sve više temelje na slikama a ne na riječima, pogledajte i sami dio sadržaja novog izdanja. Imamo i čak šest mudrih kolumni, poput ove dvije na prvoj slici ispod…