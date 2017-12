Kako se bliži rok implementacije GDPR-a, odredbe Europske unije, u svibnju 2018., što je s obzirom na količinu posla vrlo skoro, praktično sutra, raste ludilo u korporativnim redovima. Kako smo već pisali u Mreži, odavno nismo vidjeli bolje strašilo u korporativnom svijetu. Na istoj strani našli su se pravnici i informatičari, dvije kategorije kojih se prosječan direktor najviše boji (uz, možda, porezne inspektore).

Neki se kolege ne slažu u stavu da je GDPR djelomično i IT-jevska ujdurma. Oni to gledaju iz rovova – njima će netko uvaliti dodatni posao, za koji vjerojatno neće biti dodatno plaćeni, a u kojem neće vidjeti niti posebnu svrhu ili izazov. Nesumnjivo je, međutim, da će se neke informatičke i/ili konzultantske kuće vrlo dobro naplatiti od GDPR panike…

Intervju mjeseca u ovom je broju izuzetno zanimljiv. Bavi se onime što je možda na prvi pogled tek rubno povezano s informatikom – naime, tržištem rada. To je fascinantna tema, na kojoj se prelamaju tektonske promjene u raznim industrijama kojima svjedočimo posljednjih dvadesetak godina, ali i okoštali sustavi temeljeni na zakonima i pravilnicima iz sredine prošlog stoljeća. Susret idealista društvene pravde i konzervativaca s promjenama bit će – i već jest – bolan za sve one koji nisu spremni prihvatiti novo i drugačije. Kod nas su to i politička ljevica i politička desnica – kad je u pitanju tržište rada i radno zakonodavstvo, i jedni i drugi žive, možda ne u mitskoj 1941. ili 1991., ali negdje, valjda u 1975. Ta se vremena više neće vratiti nikad.

Manpower Group je organizacija koja sve to vrlo dobro zna, i pogledi njihova direktora za Hrvatsku zanimljivi su svakome tko prati to područje.

Prošli smo mjesec održali našu konferenciju F2 – Future of Fintech, koja je već u prvom izdanju bila izuzetno uspješna. U ovom broju donosimo svojevrsni follow up; osim izvještaja sa same konferencije, koju je odlično popratio i kolega iz 24 sata, imamo i grupu tekstova s predstavljanjem fintech rješenja partnera konferencije (ne svih, neki će se predstaviti u narednim brojevima).

Kolumnistica Tajana miruje mjesecima, kao, nema teme… ali onda je odjednom udri inspiracija koja rezultira kolumnom tijeka svijesti na čak tri stranice, što je za kolumne nevjerojatno mnogo. Kada do toga dođe, ne želim je kratiti, jer u njenom tekstu nalazi se hrpa korisnih savjeta za IZ biznismene, managere, startupaše, poduzetnike pa i računovođe. Uz nju, napaljeni i raspaljeni su bili i naši ostali kolumnisti, evo na slici dolje jake snage Ive Špigela i Željka Ivankovića, ali ni to nije sve.

Na fotkama je kraći presjek nekih tema u broju. Čitajte! (ali ne na ovim malim sličicama, nego u pravom, luksuznom print izdanju)