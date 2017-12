„…ne razmišljam više puno o tome što je moglo biti, nego gledam što ću dalje i to mi je sad full motivirajuće“

Razgovarao: Zvonko Pavić

Viktor Marohnić je su-utemeljitelj i direktor dvije hrvatsko-američke tehno-tvrtke: Five i Shoutem. Five (prije poznata kao Pet minuta) bavi se razvojem posebno dizajniranih rješenja za mobitele prema specifikacijama klijenata, a Shoutem je samo-uslužna platforma za izradu aplikacija koju je koristilo više od šest tisuća korisnika diljem svijeta. Shoutem je to bio do prije nekoliko dana, kad je Apple, objavio nove smjernice za izradu aplikacija za njihov App Store prema kojima se onemogućuju sve aplikacije koje su izrađene putem neke od komercijalnih usluga izrade sam-svoj-majstor aplikacija. Razgovarali smo o posljedicama te Appleove odluke s Viktorom Marohnićem, donedavnim direktorom tvrtke Shoutem.



Prilično je neugodno odjeknula vijest da gasite Shoutem, nakon godina rasta i, mislim, 6000 aplikacija koje ste napravili na toj platformi. Zašto se to dogodilo?

Prije nego krenem možda moram dati malo pojašnjenje. Ne gasimo Shoutem. Firma će i dalje raditi. Međutim, ne primamo više nove korisnike. Ne znam kako bih to nazvao, ali ipak možda možete naći drugačiju riječ od gašenja. Situacija je malo drugačija. Mi, zapravo, u posljednje tri godine stagniramo u prihodima – to je manje-više stajalo na istom nivou. Bilo je dovoljno za održavati pogon i 20-25 ljudi u supportu, developmentu, salesu, marketingu, ali ne i za investicije u dalji razvoj. Mogli smo tako i dalje, ali smo vjerovali da Shoutem može i puno više. Zato smo prije dvije godine odlučili investirati novac iz Fivea u razvoj nove verzije Shoutema (tzv. V5). Na tome je radilo petnaestak ljudi pune dvije godine i imali smo jako velika očekivanja od toga. Međutim, s tom novom politikom Applea taj plan je pao u vodu i odlučili smo podvući crtu.

Rasadnik darovitih



Postavljam ovo pitanje uz rizik da pokažem određenu neupućenost – Zašto ste rad Shoutema bazirali samo na iOS platformi? Zašto se niste, u tom tehnološkom smislu, diversificirali?

Podržavali smo i iOS i Android. Međutim, naši kupci primarno gledaju iPhone aplikacije, a Android im je tu sekundaran. iPhone je, na žalost, glavni razlog zašto ljudi rade aplikacije i to je nešto na što mi teško možemo utjecati. Ovo novo Appleovo pravilo unosi nam prilično veliki rizik u naš biznis model. Može se dogoditi da odradimo projekt od nekoliko mjeseci za klijenta, koji ima 80% i više koda napravljeno po mjeri, i da nam onda Apple odbije aplikaciju. U tom trenutku mi imamo akumulirani trošak razvoja, a klijent vjerojatno ne želi platiti uslugu. Previše je toga na kocki, a Apple je nemoguć za bilo kakve pregovore i vrlo je nepredvidiv.

Dobro, hajmo napraviti “inventuru” Shoutema: Koliko je prihoda ostvareno? Koliko je ljudi radilo u Shoutemu – što sada s njima?

Radili smo, u prosjeku, milijun i pol dolara godišnje, u posljednje četiri godine. Prije toga smo imali veći rast, udvostručavali smo prihode od 2010., kad smo krenuli, do negdje, 2014. Prije odluke o podvlačenju crte u Shoutemu je radilo 38 ljudi. Manji dio njih je krenuo svojim putem, u nove firme, vlastite poduzetničke poduhvate, itd. Odškolovali smo odlične ljude i mislim da će svašta nastati iz toga. Većina ljudi će nastaviti raditi u Fiveu odakle je većina zapravo i došla u Shoutem. Dio će ostati u Shoutemu još neko vrijeme.

Može li se Shoutem na neki način reinkarnirati? Ima li bilo što u poslovnom modelu ili tehnologiji što se da primijeniti i drugdje i na taj način stvoriti neki novi zamah?

Tri mjeseca smo pokušavali sve i svašta i danas, ne vidimo neki jasan izlaz iz ove situacije. Testirali smo različita tržišta, različite tehnologije, ali ništa nije uspjelo.

Kamo ćeš ti sada, nakon Shoutema? Pročitao sam na mladom, nama konkurentskom portalu da si se vratio u Five?



Ja sam s položaja direktora Shoutema otišao još prije nekoliko mjeseci, dakle i prije ovog raspleta. Mislio sam tada da firma stoji na dobrim temeljima i da može dalje i bez mene. Da sam znao da će ovako završiti, ostao bih do posljednjeg dana. Plan je da ostanem u New Yorku i radim za Five na novim projektima, daljnjem razvoju agencije, marketingu itd. Luka (Abrus) i ja smo se tu fino podijelili, vrlo smo si komplementarni i radimo zajedno baš dobro. Nekad davno sam govorio svima da je najbolja stvar što se čovjeku može dogoditi jest da dobije otkaz. To ga natjera da traži dalje, da se reinventa i nekad sve to završi vrlo dobro za tu individuu. Tako se nekako osjećam i ja sad. Dao sam deset krvavih godina za Shoutem, djeca su mi odrasla, nisam ih vidio valjda nikad, nisam imao pravi godišnji u miru s obitelji godinama, kroz firmu je prošla vojska ljudi. Stvaranje i održavanje tima je bio posao za trojicu. Na kraju, imali smo valjda najbolju ekipu ikad, radili kao manijaci i davali sve od sebe svaki dan. Istrošili smo se full i novi start će svima dobro doći. Ja ne razmišljam više puno o tome što je moglo biti, nego gledam što ću dalje i to mi je sad full motivirajuće.

Razlikovati bullshit od real thing



U posljednje vrijeme stječe se (ok, to je možda samo moj) dojam da je hrvatska startup “revolucija” donekle posustala. Što ti misliš o svemu tome?

Ha. Trenutno završava taj bullshit period i malo će se, nadam se, narod ipak dublje zainteresirati za ono što se stvarno događa. Treba vremena da se narod opismeni. Vidio sam to u Americi, s Techcrunch i Mashable manijom do prije par godina i površnim pisanjem o svakom startupu bez puno analize. To se sad već par godina ispuhuje. To je trenutno slučaj u Hrvatskoj. Mladi portali koje spominješ, ne razlikuju, i što je još gore niti ne žele razlikovati, bullshit od real thing i to šteti svima. Ja se nadam da će se pojaviti nova generacija tech novinara koje actually zanima biznis, tehnologija i žele malo više razumjeti o čemu se tu radi.

Netko tipa Benedict Evansa, ili novinara tech sekcije NYTimesa. Ako želite vidjeti pravo novinarstvo na djelu pročitajte kako Benedict Evans analizira Teslu ili Amazon. To je pravi posao i to je nešto što vrijedi svima nama. Što se tiče naše zemlje, mislim da imamo super startupa. I to baš jako dobrih. To je većinom ekipa koja već ima dosta utakmica u nogama i ne radi glupe početničke greške. Ja bih, bez razmišljanja, svoje novce, kad bih ih imao, stavio u PhotoMath, Amodo, Agrivi i slično. Plus – ima ih još par o kojima nitko ne priča, a koji su kompletno zaobišli taj naš jadni lokalni ekosustav i rade odmah i dižu investicije na US marketu i slično. Mislim da će PhotoMath biti jako velik uspjeh. Kladim se na to.