Istraživačka tvrtka The Economist Intelligence Unit (EIU) iz Velike Britanije provela je globalno istraživanje u listopadu prošle godine u osam zemalja (Australija, Kina, Francuska, Njemačka, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i SAD). Istraživanjem je ispitano 1.629 potrošača/građana u dobi od 16 do 65 godina, a istraživalo u kojoj su mjeri zabrinuti oko privatnosti u odnosu na prioritete koji proizlaze iz očekivanja od Interneta stvari (Internet of Things – IoT) i srodnih tehnologija. Uz to su provedeni i dubinski intervjui sa stručnjacima na temu privatnosti u digitalno doba, objavio je Nacionalni CERT.

Projekcija istraživačke tvrtke Gartner govori kako se do 2020. godine očekuje 12,9 milijardi internetom povezanih uređaja, a potrošačima najveće izazove predstavljaju sveprisutnost i nevidljivost povezanih uređaja koji bez znanja njihovih vlasnika odašilju podatke.

Prema rezultatima istraživanja potrošači žele veću transparentnost i kontrolu zaštite privatnosti te veću posvećenost vlasti i industrije tim pitanjima.

Velik udio ispitanih pokazuje najveću zabrinutost oko prikupljanja i prijenosa osobnih podataka. Posebno se izdvaja briga oko krađe identiteta i oblikovanja potrošačkih obrazaca ponašanja na temelju prikupljenih podataka što kod 74% ispitanih ostavlja utisak kako manji upadi u privatnost mogu dovesti i do gubitka građanskih prava.

Čak 92% ispitanika želi imati kontrolu nad prikupljenim podacima putem automatiziranih zbirki podataka, a unutar te skupine čak 57% ispitanih kao svoje najznačajnije pravo ističe upravo pravo na brisanje podataka o njima (pravo na zaborav) prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koja stupa na snagu u svibnju 2018.

Izvještaj sadrži preporuke za industriju i vladine institucije kako povećati povjerenje potrošača u vrijeme interneta stvari. To uključuje suradnju s vladama kako bi se održali standardi privatnosti, ali i veće obveze industrije kada govorimo o održavanju privatnosti klijenata. Strogo vladino provođenja standarda je ključno, a 92% ispitanih potrošača poziva na povećanje kazni za tvrtke koje krše odredbe o privatnosti.

“Potrošači imaju razloga za zabrinutost jer sveprisutnost međusobno povezanih senzora putem interneta dodaje slojeve rizika koje ljudi ne mogu lako razumjeti. Manjak transparentnosti tvrtki i nedostatak kontrole potrošača nad podacima pogoršavaju percepciju privatnosti i sigurnosnih prijetnji. Međutim, to se mijenja, budući da potrošači zahtijevaju veće zaštitne mjere te se utjecaj GDPR-a širi izvan EU “, rekla je urednica izvješća Veronica Lara.

Cijeli izvještaj može se preuzeti ovdje.