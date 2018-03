Amphinicy Technologies, pružatelj naprednih softverskih usluga i podrške za tvrtke u satelitskoj i svemirskoj industriji, krajem veljače primila je sredstva u vrijednosti 1.3 milijuna eura iz natječaja Obzor 2020 u sklopu Instrumenta za malo i srednje poduzetništvo (SME) koji je dio pilot programa Europskog vijeća za inovacije (EIC).

Pilot EIC-a pokrenut je u listopadu 2017. godine s ciljem pružanja mogućnosti financiranja, savjetovanja i umrežavanja onih s najnovijim inovacijama tj. kako bi podržao inovatore, poduzetnike, male tvrtke i znanstvenike u njihovim idejama i ambicijama. SME Instrument nudi najboljim poduzetnicima u Europi mogućnost da zatraže sredstva za ideje u napretku s potencijalom za stvaranje potpuno novih tržišta ili revoluciju postojećih.

Amphinicy Technologies odabran je između 1.200 prijavljenih europskih tvrtki. U završnoj fazi 120 ih je dobilo priliku svoje projekte predstaviti evaluacijskom odboru, a od toga je njih samo 57 dobilo odobrenje za financiranje.

Satellite data acquisition in the Blink of an eye naslov je projekta s kojim se Amphinicy prijavio u kategoriji Informacijske i komunikacije tehnologije s primjenom u satelitskim telekomunikacijama i području promatranja Zemlje iz svemira.

Dodjeljenim sredstvima, tvrtka će financirati daljnji razvoj svojeg proizvoda Blink. Riječ je o softveru za obradu satelitskih podataka, čak 20 puta bržem od onog kojeg koristi NASA.

“2015. godine prijavili smo se na natječaj u kategoriji Svemir. Nakon pozitivne evaluacije procjenitelja EU, Blink je financiran putem SME Instrumenta (Faza 1). 2017. godine prijavili smo se za Fazu 2 i nakon vrlo izazovnog procesa evaluacije odobrena su nam sredstva za daljnji razvoj. Finalizirat ćemo Blink do najviše razine tehničke spremnosti i osigurati svoju poziciju prema partnerima koji su vodeća imena u satelitskoj i svemirskoj industriji.”, rekao je voditelj za zemaljska satelitska rješenja Amphinicy Technologies Tomislav Nakić Alfirević.

Blink će omogućiti trenutnu obradu satelitskih podataka i omogućiti prikladniju reakciju na globalna događanja (potresi, poplave, migracijske krize, proširiti sigurnost i obranu, poboljšati poljoprivrednu, ekologiju, logistiku i mnoga druga područja u kojima podaci promatranja Zemlje pružaju vrijednu podršku).

“Faza 2 važna je jer će nam omogućiti ubrzanje procesa razvoja proizvoda, čvršće povezivanje s industrijom i otvaranje novih radnih mjesta. Potpora iz programa Obzor 2020 priznanje je na europskom nivou te značajna referenca u budućim projektima s Europskom svemirskom agencijom”, naglasila je voditeljica programa Mirta Medanić.

Sporazum o potpori s Europskom komisijom biti će službeno potpisan u travnju i to za razdoblje od dvije godine.