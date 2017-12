U sklopu projekta Horizon 2020 Europska komisija pokreće nagradni natječaj Blockchain za društvena rješenja (Blockchains for Social Good) kroz koji će biti izabrano pet inovativnih rješenja na temelju blockchain tehnologije koja donose pozitivne društvene promjene.

Ukupan fond nagrada je 5 milijuna eura i namijenjeni su kroz Horizonov EIC (European Innovation Council) za skalabilna, učinkovita i decentralizirana rješenja održivih projekata zasnovana na distribucijskoj tehnologiji (Distribute Ledger Technology DLT).

Osnovni uvjeti natječaja službeno su predstavljeni 15. prosinca 2017. godine u Torinu, a cilj im je istražiti potencijal blockchaina u stvaranju rješenja za društvene izazove koji će biti učinkovitiji od tradicionalnih centraliziranih rješenja, odnosno potaknuti out of the box multidisciplinarna rješenja u trgovini, transparentnosti proizvodnih procesa, decentraliziranom upravljanju podacima, boljoj zaštiti privatnih podataka, unaprjeđenju odgovornosti…

Uz informiranje potencijalnih kandidata za prijavu pokrenuta je i javna rasprava o korištenju tehnologije blockchain pod pokroviteljstvom grada Torina i Nesta Italia, talijanska asocijacija za inovacije.

Prijave za natječaj primaju se do 25. lipnja 2019. Prijavljena rješenja će biti podvrgnuti javnoj kontroli i na kraju će ih vrednovati stručni žiri. Detaljnija pravila natjecanja bit će dostupna u veljači 2018. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti pojedinci, socijalni poduzetnici, organizacije civilnog društva, istraživački centri iz tehnoloških i društvenih disciplina, tvrtke iz kreativne industrije, studenti, hakeri, poduzetnici i mala i srednja poduzeća.

Nagrada će biti dodijeljena na temelju kriterija kao što su socijalni utjecaj, decentralizacija i upravljanje, upotrebljivost i inkluzivnost, održivost na velikoj razini i jasna dodana vrijednost pokazane provedbe za europske građane u smislu inovacija i drugih društvenih, ekonomskih ili ekoloških aspekata.